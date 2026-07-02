2. července 2026
Kvíz: Jak dobře znáte nejlepší letošní horor Resident Evil?
Letošní Resident Evil je ještě větší pecka, než jsme čekali. A souhlasí s námi miliony spokojených hráčů po celém světě. Ale i když tvůrci z Capcomu tvrdili, že bude Requiem přístupný i nováčkům, od poloviny hry jde o nostalgickou jízdu odkazující na bezpočet předchozích dílů. Pokud si myslíte, že jste všechny reference pochytili, je čas si to ověřit! Jen bacha, kvíz je kvůli spoilerům určen pro ty, kteří hru hráli.
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