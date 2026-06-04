God of War Laufey
|Žánr:
|Akční
|Platforma:
|PlayStation 5
|Výrobce:
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SIE Santa Monica Studio
|Vydání svět:
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16.02.2027
Nejde o prequel, nýbrž hru, která se odehrává paralelně s God of War (2018) a God of War Ragnarok. A je to plnohodnotný díl, ne žádný spin-off, jak se dříve myslelo. Faye, kterou Kratos pochoval již na začátku první jmenované hry, se totiž po smrti nedočkala zaslouženého klidu, nýbrž se ocitá ve světě, který se jmenuje Everywhen. Podle všeho jde o jakousi formu očistce pro bohy, kde rozhodně nepanuje přátelská atmosféra.