Funko Fusion

Akční hra z pohledu třetí osoby, která je zaměřená na oslavu fandovství. Hrajeme za oblíbené postavičky z filmů, her a komiksů jako Jurský svět, Návrat do budoucnosti, JAWS, Věc, Chucky, Battlestar Galactica, Hot Fuzz, Umbrella Academy, Five Nights at Freddy’s a dalších.