Dragon Quest VII Reimagined

Žánr: RPG
Platforma: PC, Switch, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Switch 2
Vydavatel: Square Enix
Vydání svět: 05.02.2026

Dragon Quest VII Reimagined je zkrátka takový relikt JRPG minulosti. Plusem je přitažlivý pohádkový rámec, že v příběhových kapitolách umí okouzlit, pobavit či dojmout, a neustálé bojování sluje potřebným taktizováním, souvisejícím s volbou a souběhem různých povolání. Na druhou stranu má hodně pomalé tempo se značně repetitivním obsahem plnění, čemuž nikterak nenapomohou herní úseky s putováním několikrát tam a pak zase zpátky.

