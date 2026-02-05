Dragon Quest VII Reimagined
|Žánr:
|RPG
|Platforma:
|PC, Switch, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Switch 2
|Vydavatel:
|
Square Enix
|Vydání svět:
|
05.02.2026
Dragon Quest VII Reimagined je zkrátka takový relikt JRPG minulosti. Plusem je přitažlivý pohádkový rámec, že v příběhových kapitolách umí okouzlit, pobavit či dojmout, a neustálé bojování sluje potřebným taktizováním, souvisejícím s volbou a souběhem různých povolání. Na druhou stranu má hodně pomalé tempo se značně repetitivním obsahem plnění, čemuž nikterak nenapomohou herní úseky s putováním několikrát tam a pak zase zpátky.