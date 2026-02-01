Kvíz:
Dnešní děti už by to nedaly. Znáte nejobtížnější hry z devadesátých let?
1. února 2026
Dnes je hraní videoher zábavou pro masy, ještě v devadesátých letech znamenalo pokoření nějaké hry bez využití návodu nebo cheatu úspěch, který jsme si mohli zapsat do životopisu. Tak schválně, na kolika z níže uvedených titulů jste si sami vylámali zuby?
