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Beast of Reincarnation

Žánr: Akční, RPG
Platforma: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5
Výrobce: Game Freak
Vydání svět: 04.08.2026

Beast of Reincarnation se odehrává v postapokalyptickém Japonsku, v němž budete bojovat o přežití s pomocí vlastního meče a bojového vlka. Svět pohlcují parazitické rostliny a váš úkol je jejich šíření zastavit. Hlavní hrdinka ale umí rostliny povolat i na svou stranu a využívat je k překonávání překážek. Nebude nouze ani o košaté stromy schopností, speciální údery a příběhové sekvence. A perlička na závěr - hru kutí studio Game Freak, které stojí za sérií Pokémon.

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