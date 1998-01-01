Beast of Reincarnation
|Žánr:
|Akční, RPG
|Platforma:
|PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5
|Výrobce:
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Game Freak
|Vydání svět:
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04.08.2026
Beast of Reincarnation se odehrává v postapokalyptickém Japonsku, v němž budete bojovat o přežití s pomocí vlastního meče a bojového vlka. Svět pohlcují parazitické rostliny a váš úkol je jejich šíření zastavit. Hlavní hrdinka ale umí rostliny povolat i na svou stranu a využívat je k překonávání překážek. Nebude nouze ani o košaté stromy schopností, speciální údery a příběhové sekvence. A perlička na závěr - hru kutí studio Game Freak, které stojí za sérií Pokémon.