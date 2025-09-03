Anno 117: Pax Romana

Žánr: Strategie
Platforma: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5
Výrobce: Ubisoft
Vydání svět: 13.11.2025

Zatímco v Anno 1800 hráči zažili éru průmyslové revoluce, v Anno 117: Pax Romana staví města snů v době největšího rozkvětu Římské říše. Hráč se ujme role čerstvě jmenovaného guvernéra, který byl vyslán císařem, aby vybudoval a vedl provincie napříč celou říší. Bude třeba sladit potřeby lidu s požadavky císaře. Lze jít cestou spolupráce a obchodu s ostatními guvernéry, ale je zároveň vhodné být připraven na pozemní i námořní bitvy. Budete prosazovat v mokřadech Albionu římské tradice, nebo přijmete místní keltskou kulturu?

Zkuste demo strategie Anno 117: Pax Romana. Ale pozor, je časově omezené

V demu vyzkoušíte samotný začátek, kdy zakládáte provincii, nastartujete dodavatelské řetězce a posunete svoji populaci na druhou úroveň. Ubisoft zároveň představil specifika PC verze.

3. září 2025  9:02 0

Jak často myslíte na slávu Římské říše? Ano. Tedy vlastně Anno

Jeden z internetových memů, který před pár měsíci trendoval na sociálních sítích, říká, že muži myslí častěji na slávu Římské říše než na sex. A na sex myslí aspoň jednou denně. Připravovaná...

20. května 2025  12:03 1

