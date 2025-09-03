Anno 117: Pax Romana
|Žánr:
|Strategie
|Platforma:
|PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5
|Výrobce:
|
Ubisoft
|Vydání svět:
|
13.11.2025
Zatímco v Anno 1800 hráči zažili éru průmyslové revoluce, v Anno 117: Pax Romana staví města snů v době největšího rozkvětu Římské říše. Hráč se ujme role čerstvě jmenovaného guvernéra, který byl vyslán císařem, aby vybudoval a vedl provincie napříč celou říší. Bude třeba sladit potřeby lidu s požadavky císaře. Lze jít cestou spolupráce a obchodu s ostatními guvernéry, ale je zároveň vhodné být připraven na pozemní i námořní bitvy. Budete prosazovat v mokřadech Albionu římské tradice, nebo přijmete místní keltskou kulturu?