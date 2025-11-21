„Trutnovští kriminalisté na základě vlastního zjištění a následného šetření v předchozích týdnech zahájili úkony v trestním řízení pro podezření ze spáchání přečinu chov zvířat v nevhodných podmínkách,“ uvedla mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.
Policie měla soudní příkaz k domovní prohlídce a jiných prostor a pozemků.
Za přítomnosti veterinárních inspektorů Krajské veterinární správy, Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, dále za účasti klinického veterináře a pracovníků odboru životního prostřední Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem narazili na pozemcích chovatele na natolik závadné podmínky hospodářských zvířat, že na místě rozhodli o jejich odebrání a umístění do předběžné náhradní péče.
„Jednalo se o 9 kusů skotu a 7 ovcí,“ upřesnila mluvčí.
V případě prokázání viny hrozí 48letému muži trest od šesti měsíců do čtyř let nebo zákaz činnosti.