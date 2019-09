Firma z Jičínska, jíž se zřítilo velkokapacitní silo, zachraňuje obilí

Nezvyklá nehoda se stala časně ráno 27. srpna v Bystřici nedaleko Libáně v areálu místní zemědělské firmy. Po zhroucení sila, které bylo v provozu teprve rok, se do okolí vysypalo 1200 tun pšenice.

K nahlášenému poplachu vyrazili profesionální i dobrovolní hasiči po páté ranní, nikomu se však nic nestalo, a tak areál s poškozeným dvaadvacetimetrovým silem opatřili páskou, přivolali statika a předali silo majiteli.

Ve středu, devět dní od události, na místě stále zůstávají zbytky roztrhaného sila. Kolem se dosud povaluje i rozsypané obilí. Firma jej však postupně odváží do náhradních skladů, které si zajistila v okolí.

„Něco se prohnalo přes čističku a zachránilo se. Část obilí je úplně na odpis,“ řekl pracovník externí firmy, která dohlíží na odvoz obilí.

„Do pátku chceme mít všechno odvezené. Nyní vyprazdňujeme zbývající sila. Až potom je může prohlédnout statik. Ten teprve řekne, zda jsou v pořádku nebo co s nimi. Když se vrátím k té události, silo nevybuchlo, ale prostě se zřítilo. Zřejmě za to může technická závada, ale to potvrdí až šetření. Dodavatelská firma je tady každý den a na všechno dohlíží,“ poznamenal ředitel společnosti Agro Bystřice Pavel Blažek.

K technické závadě na zařízení se přiklonili také policisté, kteří byli na místě po zborcení sila, tudíž to ani nevyšetřují.

ČTK po události uvedla, že škoda je kolem 10 milionů korun, polovinou se podílí hodnota sila, polovinou obilí.

„Škodu nemohu potvrdit. Jsou to hrubé odhady,“ uvedl tehdy ředitel Blažek pro iDNES.cz.