Násilný čin se stal už 3. července, záchranáři a policisté o něm však oficiálně informovali až nyní. Na linku 158 zavolal oznamovatel 3. července krátce před půl devátou hodinou večer, že v Ještěticích došlo ke konfliktu dvou lidí. Operační důstojník tam poslal hlídku.

„Po příjezdu hlídky na místo záchranáři již ošetřovali zraněného, druhý muž se na místě nenacházel. Toho policisté podle získaných informací zanedlouho vypátrali v poli s obilím zhruba půl kilometru od místa činu a zadrželi. Zjistili, že se jedná o 19letého cizince,“ řekla mluvčí rychnovské policie Andrea Muzikantová.

Zraněný muž silně krvácel. Do pěti minut od oznámení k němu přijela první posádka. Dorazily dvě pozemní výjezdové skupiny z Rychnova nad Kněžnou, tým letecké záchranné služby i inspektor provozu.

Když muže přeložili do vrtulníku, jeho stav se kriticky zhoršil. Nemusel by přežít ani krátký let. V otevřených dveřích vrtulníku tak ještě zdravotníci museli podniknout urgentní chirurgický výkon.

„Pacient utrpěl závažné řezné poranění krku a paže. Masivní krvácení se podařilo zastavit a muž tak byl připraven k leteckému transportu do hradecké fakultní nemocnice. Po naložení pacienta do vrtulníku však došlo k zástavě dechu. Kvůli povaze poranění mu k zajištění dýchacích cest musel být proveden urgentní zákrok, který spočívá v chirurgickém zpřístupnění průdušnice přes krční stěnu,“ přiblížila mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.

Pacientovi při přepravě poskytli podporu umělé plicní ventilace. „Lékař po celou dobu transportu tlačil prsty na cévy pacienta, aby nevykrvácel. Díky operačnímu středisku byli v nemocnici připraveni a pacient byl předán přímo na operačním sále,“ řekla mluvčí.

Pravděpodobný útočník skončil v policejní cele. Druhý den ho obvinili ze spáchání trestných činů těžké ublížení na zdraví a výtržnictví.

„Kriminalisté mu kladou na vinu, že po předchozí slovní rozepři a požití alkoholických nápojů fyzicky napadl o dva roky staršího muže, a to tím způsobem, že ho skleněným půllitrem udeřil do levé části hlavy a krku, a tím mu způsobil hluboké bodnořezné poranění, které jej bezprostředně ohrožovalo na životě,“ uvedla policejní mluvčí.

Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soudce návrh státního zástupce přijal a obviněného muže poslal do vazby. V případě pravomocného odsouzení hrozí obviněnému cizinci až 10 let vězení.