Nehoda uzavřela D11. Pět zraněných, jednoho transportoval vrtulník

Autor: ,
  18:23aktualizováno  19:01
Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve směru na Jaroměř. Zranění utrpělo pět lidí, z nichž jednoho přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK). Policie odklání dopravu na 84. kilometru směrem na Opatovice nad Labem, vyplynulo z informací záchranářů a policie.

O nehodě před Hradcem Králové se složky integrovaného záchranného systému dozvěděly okolo 16:30.

„Z počtu pěti zraněných byl jeden přepraven letecky do traumacentra FN HK s poraněním pánve a dolních končetin. Zbývající čtyři osoby byly zraněny lehce a byly přepraveny také do hradecké nemocnice,“ řekla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Lucie Hanušová.

Hasiči na síti X uvedli, že jednoho zraněného museli vyprostit z havarovaného vozidla pomocí speciálního nářadí.

Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve směru na Jaroměř. (10. prosince 20025)
Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve směru na Jaroměř. (10. prosince 20025)
Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve směru na Jaroměř. (10. prosince 20025)
Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve směru na Jaroměř. (10. prosince 20025)
4 fotografie

Podle dosavadních poznatků policie mohlo jít o dvě dopravní nehody. Řidič neznámého vozidla zřejmě podjel osobní auto, které jelo v levém jízdním pruhu a zařadil se před něj.

„Řidič podjetého auta se zřejmě lekl, strhl řízení, auto se otočilo a zastavilo v jízdním pruhu,“ řekla ČTK policejní mluvčí Karolína Macháčková. Tento incident označuje policie jako první nehodu.

Řidič vozidla, které auto podjelo, podle prvotních zjištění policie nejenže nezastavil, ale z místa nehody ujel.

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

„Druhá nehoda měla nastat vzápětí, co do stojícího vozidla narazilo další,“ řekla ČTK Macháčková. Kdo je viníkem podle ní stále není jasné.

„Zřejmě se jedná o dvě nehody. Příčinami a okolnostmi se budou zabývat policisté z dálničního oddělení v Pravech,“ řekla ČTK Macháčková. Vážné zranění utrpěl řidič osobního vozidla, které zastavilo.

„Dálnice ve směru na Hradec Králové je uzavřena, předpoklad minimálně dvě hodiny,“ sdělili v 17:40 hasiči.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Cizinci vynesli z firmy v Trutnově senzory za statisíce, prodali je v Polsku

Krádež senzorů z trutnovské firmy

Čtyři dlouholetí zaměstnanci, cizinci, okrádali firmu v Trutnově. Vynášeli z ní zboží, které rozprodávali v Polsku. Zaměstnavatel je přistihl, když se snažili odnést 43 senzorů. Policisté pak...

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Přestavba železnice k automobilce zadrhává, nadjezd v Týništi se zpozdí

Železniční stanice Týniště nad Orlicí

Modernizace nádraží v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku, která má přinést také výstavbu nadjezdu nad železniční tratí v centru města, se nejspíš o rok odloží. Správa železnic měla už v létě vybrat...

Střelivo i zlatý frank. Archeologové odkryli vojenské hroby na východě Čech

Detail jedince nalezeného v hromadném vojenském hrobě 18. století na záchranném...

Vědci v trase budoucí dálnice D11 mezi Jaroměří a Trutnovem objevili hromadné vojenské hroby z 18. a 19. století. Považují je za mimořádný archeologický soubor doplňující poznání tehdejších válečných...

Nehoda uzavřela D11. Pět zraněných, jednoho transportoval vrtulník

Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve...

Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve směru na Jaroměř. Zranění utrpělo pět lidí, z nichž jednoho přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN...

10. prosince 2025  18:23,  aktualizováno  19:01

Pětiměsíčního syna udeřil kvůli pláči. Odvolací soud muži snížil trest za vraždu

Muž u hradeckého krajského soudu čelí obžalobě z vraždy kojence a těžkého...

Muž z Královéhradecka, který smrtelně zranil svého pětiměsíčního syna, si za vraždu a předchozí těžké ublížení na zdraví odpyká 16,5 roku vězení. Původně uložený trest mu dnes o dva roky snížil...

10. prosince 2025  15:28

Žena v nemocnici skočila z okna a vážně se zranila, soud jí dal šanci na odškodnění

V nemocnici v Broumově skončily stavební práce. Získala zateplení, opravena je...

Soud v Náchodě se musí znovu zabývat žalobou ženy, která se při hospitalizaci v Broumově na Náchodsku pokusila o sebevraždu skokem z okna. Zažalovala Oblastní nemocnici Náchod, pod kterou broumovská...

10. prosince 2025  15:09

Zmatený rozsudek bez důkazů. Odvolací soud vrátil případ děkanky hradecké univerzity

Děkanka Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Alena Myslivcová...

Případem údajného vynášení informací o veřejných zakázkách univerzit, ve kterém čelí obžalobě děkanka Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK) Alena Myslivcová Fučíková, se bude muset...

10. prosince 2025  10:49

OBRAZEM: Zvířata, obří vážky i květiny. Světelná zahrada v Hradci jitří fantazii

Světelná zahrada Winter World na hradeckém letišti (8. prosince 2025)

Ve světelnou zahradu s obrovskými vážkami i exotickými květinami se proměnil hektarový pozemek na letišti v Hradci Králové. Jsou tu motýli, žirafy i nezbytní vánoční sobi. Pořadatelé ve Winter Worldu...

10. prosince 2025  7:06

Policisté hledají další lidi, které obelhal gang falešného právníka

Kriminalisté hledají poškozené v kauze falešného právníka.

Kriminalisté z Náchodska hledají další lidi poškozené v kauze falešného právníka. Organizovanou skupinu už dříve obvinili mimo jiné z podvodů. Nyní policie zveřejnila fotografie i video s...

9. prosince 2025  12:27

Hradec postaví sto bytů v Kuklenách, cenu za nový chce srazit o třetinu

Pozemky určené pro stavbu nových bytových domů v Hradci Králové. Na snímku...

Bytovou revoluci chystá rozjet Hradec Králové. Ojedinělý projekt města by měl aspoň pro začátek srazit cenovku zhruba stovky nových bytů v Kuklenách o 30 procent. Také má do města přilákat mladé...

9. prosince 2025  9:49

Cizinci vynesli z firmy v Trutnově senzory za statisíce, prodali je v Polsku

Krádež senzorů z trutnovské firmy

Čtyři dlouholetí zaměstnanci, cizinci, okrádali firmu v Trutnově. Vynášeli z ní zboží, které rozprodávali v Polsku. Zaměstnavatel je přistihl, když se snažili odnést 43 senzorů. Policisté pak...

8. prosince 2025  11:31

Křižovatku Mileta dokončí nejspíš dřív, v okolí se rozjedou další stavby

Pohled z dronu na rozestavěnou křižovatku Mileta. Nyní pokračují práce na...

Hradecká křižovatka Mileta coby největší městská dopravní stavba v republice jde proti trendu. Zatímco termíny otvírání nových silnic se zpožďují, Mileta naopak zrychluje. K tomu přibývá velkorysých...

8. prosince 2025  10:38

Pardubice - Hradec 1:0, domácí v derby využili Čechovo vyloučení, rozhodl Lurvink

Pardubický obránce Louis Lurvink (vlevo) se společně s Abdullahim Tankem raduje...

Pardubičtí fotbalisté před týdnem obrali Spartu na jejím stadionu na Letné, teď v Chance Lize zaznamenali další velké vítězství. V neděli totiž ve východočeském derby zdolali Hradec Králové 1:0, k...

7. prosince 2025  18:04,  aktualizováno  20:40

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

7. prosince 2025  14:20,  aktualizováno  19:34

Hradec čeká derby s novými majiteli za zády. Chceme tři body, hlásí Šenk

Choreo domácích fanoušků Hradce Králové v zápase proti Jablonci

Možná si na to ještě někdo vzpomene. Před 20 lety, na jaře roku 2005, měli fotbalisté Hradce Králové vyrazit do Pardubic na tehdy druholigové derby. V situaci, kdy jako na smilování čekali na to,...

7. prosince 2025  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.