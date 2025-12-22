Příliš velká „ochutnávka“. Zaměstnanec obchodu kradl ve velkém maso i sýry

Policisté začali prověřovat případ zásob ztracených ze skladu obchodu koncem listopadu. Podle jejich zjištění zaměstnanec potraviny ukradl v noci na 11. listopadu.
„Konkrétně šlo o 76 kilogramů sýru, 30 kilogramů vlašských ořechů a 63,4 kilogramu roštěné,“ řekla mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.
Policisté muže viní ze zpronevěry. Trestní řízení vedou ve zkrácené formě. Obviněnému hrozí až dva roky vězení.
„Zaměstnavatelům doporučujeme pravidelně kontrolovat skladové zásoby a nastavovat jasná pravidla pro manipulaci s potravinami. Zaměstnancům připomínáme, že ‚ochutnávka‘ v podobě desítek kilogramů zboží už není drobný prohřešek, ale trestná činnost,“ dodala mluvčí.