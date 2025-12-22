Příliš velká „ochutnávka“. Zaměstnanec obchodu kradl ve velkém maso i sýry

Autor:
  9:49
Bezmála 170 kilogramů potravin ukradl v práci zaměstnanec obchodu z Police nad Metují na Náchodsku. Firmě tak způsobil škodu více než 30 tisíc korun. Čtyřicetiletého muže z Broumovska obvinili policisté ze zpronevěry.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Policisté začali prověřovat případ zásob ztracených ze skladu obchodu koncem listopadu. Podle jejich zjištění zaměstnanec potraviny ukradl v noci na 11. listopadu.

„Konkrétně šlo o 76 kilogramů sýru, 30 kilogramů vlašských ořechů a 63,4 kilogramu roštěné,“ řekla mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.

Policisté muže viní ze zpronevěry. Trestní řízení vedou ve zkrácené formě. Obviněnému hrozí až dva roky vězení.

„Zaměstnavatelům doporučujeme pravidelně kontrolovat skladové zásoby a nastavovat jasná pravidla pro manipulaci s potravinami. Zaměstnancům připomínáme, že ‚ochutnávka‘ v podobě desítek kilogramů zboží už není drobný prohřešek, ale trestná činnost,“ dodala mluvčí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Otevírají se dva nové úseky D35. Uleví dopravě ve Vysokém Mýtě a u Hořic

Nový úsek D35 uleví dopravě ve Vysokém Mýtě. (16. prosince 2025)

Vysoké Mýto se v úterý před polednem zbavilo části tranzitní dopravy na silnici I/35. Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby vyjeli první řidiči na šestikilometrový dálniční obchvat města....

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Cizinku znásilnil a téměř stokrát bodl nožem, soud se s vrahem rychle vypořádal

Krajský soud v Hradci Králové.

Za znásilnění a vraždu padesátileté cizinky v Jaroměři poslal v pondělí Krajský soud v Hradci Králové obžalovaného Lukáše Haška na 16 let do věznice s ostrahou. Soud mu nařídil ambulantní ochranné...

Příliš velká „ochutnávka“. Zaměstnanec obchodu kradl ve velkém maso i sýry

ilustrační snímek

Bezmála 170 kilogramů potravin ukradl v práci zaměstnanec obchodu z Police nad Metují na Náchodsku. Firmě tak způsobil škodu více než 30 tisíc korun. Čtyřicetiletého muže z Broumovska obvinili...

22. prosince 2025  9:49

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Extraligový klub číslo 10. Šampion Šenkeřík mění Hradec Králové za Litvínov

Českobudějovický Petr Šenkeřík (vlevo) a Michal Gut z Litvínova

V honbě za záchranou extraligy hokejový Litvínov posiluje obranné řady. Poslední tým tabulky získal do konce sezony zkušeného zadáka a českého šampiona Petra Šenkeříka, který v letošní sezoně oblékal...

21. prosince 2025  13:09

Oblečení neputuje za tříděním daleko, pomáhá v Hradci, říká Martin Hušek

Zleva je ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek, náměstek primátorky pro oblast...

Koncem října se na hradecké Gočárově třídě otevřel třetí dobročinný obchod. Je zaměřen na textil. Ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek vysvětluje, že další vybavení lze pořídit i na sběrných...

21. prosince 2025  7:16

Vintíř i Prokop budou z betonu. Bezděkov ukázal vítězné sochy pro kostel

Kostel sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují

Průčelí barokního kostela v Bezděkově nad Metují na Náchodsku nejspíš ozdobí sochy jeho patronů sv. Prokopa a sv. Vintíře. Niky byly vždy prázdné, ale k 300. výročí to chce obec změnit. Do soutěže na...

20. prosince 2025  7:19

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

19. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:22

Oblevě navzdory. V Peci či Špindlerově Mlýně čekají na lyžaře kilometry sjezdovek

V Peci pod Sněžkou je po oblevě sníh jen na několika svazích skiresortu. (18....

I když hory na východě Čech zatím marně čekají na další přírodní sníh, bude o Vánocích na čem lyžovat. Na Černé hoře, v Peci pod Sněžkou a v Malé Úpě je otevřeno přes 10 kilometrů sjezdovek. Lyžuje...

19. prosince 2025  16:24

U letiště v Hradci Králové spadl vírník, při přistání strhl barevné žárovky

Nehoda vírníku u letiště v Hradci Králové (19. prosince 2025)

Při pádu vírníku u letiště v Hradci Králové se lehce zranili muž a žena. Zdravotničtí záchranáři je odvezli do fakultní nemocnice. Pilot patrně přistával jinde než obvykle a strhl zavěšené osvětlení....

19. prosince 2025  14:44

Máme jasnou představu, slibuje nový hradecký ředitel. Přijít mají mladí hráči

Petr Pojezný přichází na ředitelský post do fotbalového Hradce Králové.

Žezlo sportovního ředitele hradeckého klubu Petr Pojezný přebere v době, kdy se fanoušci každoročně ptají, co lze v týmu čekat v následujících dnech. To pro něj za dva týdny začne být hlavní pracovní...

19. prosince 2025  10:53

Homosexuální pár tučňáků se rozpadl, Fleury už má partnerku i dvě mláďata

Nový pár tvoří samec Fleury a samice Ellie

Pozoruhodné události hýbaly v posledních týdnech kolonií tučňáků brýlových v Safari Parku ve Dvoře Králové. Vůbec poprvé tu rodičovský pár odchoval dvě mláďata naráz, což je výjimečné i v přírodě....

19. prosince 2025  5:23

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Riskantní předjíždění skončilo srážkou vozů, pravděpodobný viník bez šrámu ujel

U Drštěkryjí se srazila dvě osobní auta a skončila mimo vozovku, pravděpodobný...

Srážku dvou osobních aut na silnici I/16 na Jičínsku patrně zavinil šofér, který nebezpečně předjížděl na plné čáře. Když se v protisměru objevilo jiné auto, narychlo se zařadil do svého pruhu, jenže...

18. prosince 2025  14:33

S vysokorychlostní železnicí z Prahy do Hradce nová vláda nejspíš nepočítá

Takto by jednou mohly uhánět rychlovlaky Polabím. Tamní starostové obcí jsou...

Sotva vysokorychlostní železnice (VRT) z Prahy do polské Vratislavi úspěšně absolvovala studii proveditelnosti i posudek ekonomické smysluplnosti, přišel zvrat. Nová vláda větev VRT z Prahy přes...

18. prosince 2025  9:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.