Banka může chtít po Hradci miliony, lávku k jejímu sídlu nepostaví včas

Projekt lávky přes Labe u kongresového centra Aldis žije už přes 17 let. A vyvrcholit může blamáží.

Špatně dopadly již dva tendry na stavbu. Hradec chce sice urychleně vypsat už třetí s poněkud měkčími podmínkami, avšak je zřejmé, že se nepodaří dodržet termín dokončení do tří let ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Alespoň tak zní dohoda s Československou obchodní bankou (ČSOB), jež na břehu Labe začala stavět své regionální sídlo. Nejzazší doba, kdy měla být lávka nejen vysoutěžená, ale i postavená, zkolaudovaná a otevřená, městu vyprší už v dubnu příštího roku.

Následky porušení této smlouvy mohou být velmi bolestivé. V roce 2015 totiž město odsouhlasilo, že pokud termín nedodrží, vrátí bance třetinu peněz za jí prodané pozemky. Původně šlo při kupní ceně téměř 28 milionů o více než devět milionů. Nakonec však banka od města koupila více pozemků a cena vzrostla na 45,6 milionu korun. Hradec by tak mohl vracet 15,2 milionu.

„Lhůta uplyne příští rok v dubnu a v této chvíli se to (otevření lávky) zdá být nereálné. Proto s ČSOB jednáme, jak tento stav napravit a změnit,“ říká náměstek primátora Jiří Bláha (ODS), který s vedením banky o případném prodloužení termínu jednal již třikrát.

Zatímco do prvního tendru, který radnice vypsala v lednu, se nikdo nepřihlásil, pro druhý sice město zmírnilo podmínky, avšak zájem měla pouze jediná firma, a tak byl zrušen.

V úplně nové soutěži se počítá s vypuštěním podmínky, aby dodavatel uměl pracovat s technologií speciálního vysokopevnostního betonu. Tato metoda je však kvůli projektu lávky navržené z železobetonové desky mostovky s předpínacími lany a ocelovými žebry nutností.

„Předpokládáme, že vypsání soutěže bude zastupitelstvem schváleno a vyhlásí se v září,“ věří Bláha

Většinu nákladů kolem 46 milionů korun by měla pokrýt evropská dotace z programu ITI. Ani ta nemá lhůtu neomezenou, ale Hradec se tím na rozdíl od smlouvy uzavřené s ČSOB zatím stresovat nemusí: na otevření lávky má čas až do konce roku 2023. Práce na centrále ČSOB začaly v prosinci a hotovy mají být nejpozději na začátku roku 2021.

Torzo mostu rezne na břehu

Pak je tu však ještě potíž s další lávkou, přesněji s torzem mostu Plukovníka Šrámka. Více než stoletá ocelová nýtovaná konstrukce od června minulého roku leží na městském pozemku ve Svinarech a dar od krajského úřadu tu rezne a obrůstá plevelem. Nápady jak naložit s fragmentem mostu z počátku 20. století tu jsou. Jako nejpravděpodobnější se zatím jeví jeho služba coby lávka.

„Pracujeme se dvěma variantami. O vyhlídkové plošině na Rozárce se však domníváme, že je nereálná. Druhou možností je lávka přes Piletický potok zpřístupňující takzvanou severní zónu, tedy prostor za Kauflandem. Je však ještě potřeba ověřit technickou náročnost a zpracovat základní dokumentaci, která nám představí například finanční náročnost,“ upozorňuje náměstek primátora Martin Hanousek (Změna).

Torzo mostu však v první řadě bude muset zmizet z břehu Orlice. Pravděpodobně jej čeká cesta na letiště, odkud je však cesta zpět na veřejný prostor jen velmi obtížná. Dosvědčit by to mohly například nepovedená socha primátora Ulricha, která tu sedí již osm let, anebo věžička s ciferníky z někdejší koželužny v Kuklenách.

„Torzo mostu je potřeba zabezpečit, protože je uložené na volném prostranství a koroduje. Dohodli jsme se, že jej převezeme na letiště a pokusíme se jej zakrýt, aby chátrání nepokračovalo, a současně připravit další úpravu. A poté bude na nás, abychom na to našli prostředky,“ konstatuje náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO).

Podle ní bude převoz a uskladnění stát přes 200 tisíc korun a bývalý most zmizí ještě do konce letošního roku. Původní ocelový most sice kulturní památkou nebyl, ale památkáři zmiňovali jeho historickou hodnotu.