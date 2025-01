Vědci vytvořili už 35 embryí ohrožených nosorožců, první mládě čekají do tří let

Samicím odběry dokonce prospívají Tým BioRescue převzal 8. ledna v Liverpoolu od Society for Reproduction and Fertility ocenění za článek ve vědeckém časopisu Reproduction. Ten v říjnu 2023 shrnul dosavadní průběh odebírání oocytů od posledních dvou samic nosorožce bílého severního a laboratorní oplodnění. Autoři popsali, že postup je pro dárkyně zcela bezpečný a vede ke vzniku životaschopných embryí. Procedury zahrnují hormonální stimulaci vaječníků, odběr oocytů, laboratorní dozrávání oocytů, laboratorní oplodnění, kultivaci embryí a kryoprezervaci. Tým autorů kolem Thomase Hildebrandta, Susanne Holtze, Franka Göritze z Leibniz-IZW, Silvie Colleoni a Cesare Galliho ze společnosti Avantea zhodnotil 65 procedur provedených mezi lety 2015 a 2022 u nosorožců bílých severních a nosorožců bílých jižních. Z hodnocení vyplynulo, že metody jsou nejen spolehlivou cestou k produkci embryí obou forem bílých nosorožců, ale že jsou to metody pro dárkyně zcela bezpečné a bez negativních dopadů na zdravotní stav zvířat. Výzkum naopak prokázal pozitivní dopady pravidelného odběru oocytů na reprodukční zdraví starších samic, které dosud neměly mládě. Zlepšuje funkci jejich vaječníků, zvyšuje počty folikulů a podporuje ústup patologických struktur na reprodukčním systému těchto samic, například vaječníkových cyst.