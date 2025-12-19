Homosexuální pár tučňáků se rozpadl, Fleury už má partnerku i dvě mláďata

Autor:
  5:23
Pozoruhodné události hýbaly v posledních týdnech kolonií tučňáků brýlových v Safari Parku ve Dvoře Králové. Vůbec poprvé tu rodičovský pár odchoval dvě mláďata naráz, což je výjimečné i v přírodě. Přitom jedním z úspěšných rodičů je samec, který dříve žil v homosexuálním svazku s jiným tučňákem a odchovali mládě. Jak přišel k samičce, vydá na telenovelu, žertují v zoo.
Nový pár tvoří samec Fleury a samice Ellie

Nový pár tvoří samec Fleury a samice Ellie | foto: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové

Mláďata v tučňáčí školce
Mláďata Fleuryho a Ellie po odebrání
Mládě tučňáka brýlového odchované párem samců
Samci tučňáka brýlového Crosby a Fleury v hnízdní budce
15 fotografií

Ačkoli tučňáci tvoří dlouhodobé páry, dva stabilní se v dvorské zoo rozpadly a vznikl jeden nový.

„Na začátku opustil samec Crosby hnízdní budku, kterou obýval s partnerem Fleurym. Oba samci se ale nadále drželi pohromadě,“ popisuje zoolog Michal Podhrázský.

Nerozluční samci tučňáků ve Dvoře vyseděli mládě, vejce jim podstrčili

Drama se ale odehrávalo u další budky. Tam na osvědčený pár opakovaně útočil jeden osamělý samec. Samice Ellie nakonec po třech atacích hnízdo opustila a schovala se do budky k Fleurymu. Ten novou obyvatelku před cizím nájezdníkem uchránil. Dvojice se poměrně rychle sžila a začala hnízdit.

Nový pár tvoří samec Fleury a samice Ellie
Mláďata v tučňáčí školce
Mláďata Fleuryho a Ellie po odebrání
Mládě tučňáka brýlového odchované párem samců
15 fotografií

„To dopadlo nad očekávání dobře. Vylíhla se dvě mláďata a k našemu překvapení se dvojice usilovně a úspěšně starala o oba potomky,“ doplňuje zoolog Michal Podhrázský.

Fleurymu a Ellie se povedlo odchovat první dvojčata v historii dvorského chovu i bez významné pomoci lidí. Tučňáci sice snášejí i více vajec, ale odchov dvojčat jedněmi rodiči je zcela mimořádný v přírodě i lidské péči.

Mláďata už jsou ve školce

Tučňáčí mláďata chovatelé na konci týdne odebrali z budky a přemístili je do „školky“ v zázemí. Tam se budou, jak je zaběhlou praxí, učit přijímat potravu z ruky chovatelů a rozplavávat v malém bazénku. Pak se připojí ke kolonii dospělých.

Tučňáky brýlové chovají ve dvorské zoo od roku 2022, kdy jich získali 20 z nizozemských zahrad v Amsterdamu a Arnhemu. Další jedinci později přibyli z Francie a Německa. Před třemi lety zahrada otevřela největší expozici tučňáků brýlových v České republice za 43 milionů korun. Částečně je průchozí a připomíná pláž u namibijského města Lüderitz s majákem.

Tučňák brýlový je kriticky ohrožený, podle odborníků jde o nejohroženější druh tučňáků. Za necelých deset let ubylo v Africe zhruba 95 procent tučňáčí populace – výzkum probíhal mezi lety 2004 a 2012. Zásadní byl podle vědců úbytek sardinek, kterými se tučňáci živí. Pojistka úspěšných lidských chovů je klíčovou pro snahy o záchranu druhu pro budoucnost.

27. prosince 2024

Safari Park je v chovu tučňáků brýlových velmi úspěšný. „Vše ukazuje na to, že letošní rok bude v odchovech vůbec nejsilnější za nedlouhou historii chovu,“ řekl mluvčí zoo Michal Šťastný.

Celou kolonii dospělých tučňáků mohou návštěvníci sledovat v průchozím výběhu.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Otevírají se dva nové úseky D35. Uleví dopravě ve Vysokém Mýtě a u Hořic

Nový úsek D35 uleví dopravě ve Vysokém Mýtě. (16. prosince 2025)

Vysoké Mýto se v úterý před polednem zbavilo části tranzitní dopravy na silnici I/35. Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby vyjeli první řidiči na šestikilometrový dálniční obchvat města....

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Cizinku znásilnil a téměř stokrát bodl nožem, soud se s vrahem rychle vypořádal

Krajský soud v Hradci Králové.

Za znásilnění a vraždu padesátileté cizinky v Jaroměři poslal v pondělí Krajský soud v Hradci Králové obžalovaného Lukáše Haška na 16 let do věznice s ostrahou. Soud mu nařídil ambulantní ochranné...

Z ruiny Hirschovy vily se stala ozdoba Hořic, bude v ní denní stacionář

Hirschova vila v Hořicích má za sebou náročnou rekonstrukci. (7. listopadu 2025)

Bývalá Hirschova vila, která dlouhé roky hyzdila centrum Hořic na Jičínsku, se proměnila v moderní centrum sociálních služeb. Po dvou letech skončila rekonstrukce za víc než 120 milionů korun. Denní...

Cyklostezka měla obejít tůni s živočichy, tu však stavbaři zasypali. Vyhloubí prý jiné

Premium
Asfaltová stezka od Zděné boudy k lesnímu hřbitovu vede chodce a cyklisty...

Cyklostezku v lese na okraji Hradce Králové navrhli klikatou, aby chránila obojživelníky. Komunikace však naopak vzácné druhy vytlačila. Řadu lidí navíc zaskočila vysoká cena zasazených stromků. Ve...

Homosexuální pár tučňáků se rozpadl, Fleury už má partnerku i dvě mláďata

Nový pár tvoří samec Fleury a samice Ellie

Pozoruhodné události hýbaly v posledních týdnech kolonií tučňáků brýlových v Safari Parku ve Dvoře Králové. Vůbec poprvé tu rodičovský pár odchoval dvě mláďata naráz, což je výjimečné i v přírodě....

19. prosince 2025  5:23

Riskantní předjíždění skončilo srážkou vozů, pravděpodobný viník bez šrámu ujel

U Drštěkryjí se srazila dvě osobní auta a skončila mimo vozovku, pravděpodobný...

Srážku dvou osobních aut na silnici I/16 na Jičínsku patrně zavinil šofér, který nebezpečně předjížděl na plné čáře. Když se v protisměru objevilo jiné auto, narychlo se zařadil do svého pruhu, jenže...

18. prosince 2025  14:33

S vysokorychlostní železnicí z Prahy do Hradce nová vláda nejspíš nepočítá

Takto by jednou mohly uhánět rychlovlaky Polabím. Tamní starostové obcí jsou...

Sotva vysokorychlostní železnice (VRT) z Prahy do polské Vratislavi úspěšně absolvovala studii proveditelnosti i posudek ekonomické smysluplnosti, přišel zvrat. Nová vláda větev VRT z Prahy přes...

18. prosince 2025  9:23

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

17. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  21:31

Ve správný čas na správném místě. Policista oživil dva muže v dvou týdnech

Praporčíku Kamilu Dostálovi (vpravo) poděkoval za záchranu dvou životů ředitel...

Hned dvěma mužům ohroženým na životě pomohl během čtrnácti dnů policista Kamil Dostál z Rychnovska. Sice měl právě volno, i tak neváhal a podílel se na oživování. Ocenil jej za to krajský policejní...

17. prosince 2025  14:50

Broumov ukáže renovovanou knihovnu a nabídne debatu s architekty

Metro.cz
Knihovna v Broumově má po opravách, představila se prvním návštěvníkům. (11....

O plánovaných proměnách centra Broumova přijdou zájemci debatovat v pátek od 17 hodin do nově dokončené Městské knihovny v Opočenského ulici. Architektka Jana Ticháčková je provede knihovnou.

17. prosince 2025  11:20

Nyní RegioFox, v roce 2031 mohou Rychnovsko křižovat vlaky na baterku

Královéhradecký kraj a České dráhy představily na tratích mezi Trutnovem a...

Druhý největší železniční uzel v Královéhradeckém kraji je svědkem modernizace železniční dopravy v regionu. Přes Týniště nad Orlicí letos začaly jezdit čerstvě dodané dieselové jednotky RegioFox do...

17. prosince 2025  10:09

Otevírají se dva nové úseky D35. Uleví dopravě ve Vysokém Mýtě a u Hořic

Nový úsek D35 uleví dopravě ve Vysokém Mýtě. (16. prosince 2025)

Vysoké Mýto se v úterý před polednem zbavilo části tranzitní dopravy na silnici I/35. Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby vyjeli první řidiči na šestikilometrový dálniční obchvat města....

16. prosince 2025  12:10,  aktualizováno  13:52

Cestování v Hradeckém kraji zdražilo, nejen seniorům skončí vyšší slevy

Motorový vlak RegioFox na nádraží v Trutnově

Vlaky a autobusy na východě Čech jezdí od neděle nejen podle nových jízdních řádů, ale také podle nového ceníku. Za svezení si cestující připlatí až 20 procent. Jednodenní jízdenka po...

16. prosince 2025  11:37

Hradecký podzim? Horejše mrzí nedotažená špička a hodně zraněných

Trenér Hradce Králové David Horejš v zápase proti Mladé Boleslavi.

Ve druhém poločase předváděli pohledný fotbal, který bavil diváky a týmu přinášel šance. Jenomže z nich fotbalisté Hradce Králové v zápase s Mladou Boleslaví vytěžili jediný gól, kterým Václav Pilař...

15. prosince 2025  14:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Cizinku znásilnil a téměř stokrát bodl nožem, soud se s vrahem rychle vypořádal

Krajský soud v Hradci Králové.

Za znásilnění a vraždu padesátileté cizinky v Jaroměři poslal v pondělí Krajský soud v Hradci Králové obžalovaného Lukáše Haška na 16 let do věznice s ostrahou. Soud mu nařídil ambulantní ochranné...

15. prosince 2025  13:19

Cyklostezka měla obejít tůni s živočichy, tu však stavbaři zasypali. Vyhloubí prý jiné

Premium
Asfaltová stezka od Zděné boudy k lesnímu hřbitovu vede chodce a cyklisty...

Cyklostezku v lese na okraji Hradce Králové navrhli klikatou, aby chránila obojživelníky. Komunikace však naopak vzácné druhy vytlačila. Řadu lidí navíc zaskočila vysoká cena zasazených stromků. Ve...

15. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.