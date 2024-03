Zoo ve Dvoře opravila nosorožcům stáje a chystá se rozšířit africké safari

Padesát let staré stáje pro nosorožce dvourohé jsou už za zenitem a neodpovídají současným nárokům na chov zvířat, v němž je dvorský safari park dlouhodobě velmi úspěšný, vždyť vrací ohrožené nosorožce do volné přírody.

„Stáří budovy se zásadně projevuje na stavu stropních a střešních konstrukcí, podlahách nebo hydroizolacích. Modernizace se dotkla prakticky všeho včetně podlah, stropu a vzduchotechniky. Nové bude ohrazení boxů i zázemí pro chovatele,“ vyjmenovává mluvčí safari parku Michal Šťastný.

Nosorožci dostanou kaliště, rekonstrukce také zajistí snížení energetické náročnosti. Rekonstrukce je téměř hotová, v březnu se do nového nastěhují nosorožci.

„Pavilon bude nejmodernějším zařízením pro chov nosorožců v Evropě,“ podotýká mluvčí.

Safari park kromě nosorožců dvourohých (černých) chová také jižní (tuponosé) bílé. V minulosti zde pobývali i nosorožci severní bílí, které zoo jako jediná na světě dokázala rozmnožit. Dnes zbývají poslední dvě samice Nájin a Fatu, v roce 2009 odjely do keňské rezervace Ol Pejeta.

Přibudou výběhy nosorožců a buvolů

Dokončením stájí pro nosorožinec bude hotová rekonstrukce pěší části parku. Další léta zahrada soustředí na rozšíření Afrického safari Josefa Vágnera, které už projektově připravuje.

Počítá s rozšířením stávajícího okruhu o půl kilometru na pozemcích nad lanovým parkem a údolím hrochů. Mají přibýt výběhy pro nosorožce a buvoly kaferské. Buvoli dnes žijí na dvorku vedle hlavního vchodu.

„Přípravné práce zaberou rok a půl. Kdyby nám všechno vyšlo, první výběhy by mohly být provozuschopné v roce 2026,“ uvádí ředitel safari parku Přemysl Rabas. Předběžné náklady na rozšíření afrického safari odhaduje na 70 milionů korun. „Je to velmi hrubý odhad, protože ještě nemáme projekt,“ dodává.

Druhý kemp bude u koupaliště

V nové části safari by mělo být místo, kde návštěvníci budou moci zastavit, vystoupit z auta a rozhlédnout se. Od zvířat je oddělí suché příkopy.

„Současně by měl vzniknout druhý kemp s ubytovacími kapacitami různé úrovně a součástí je také veřejnosti nepřístupné záchytné centrum pro velké šelmy, které je stále potřebnější,“ doplňuje Michal Šťastný.

Samotný kemp bude stát další desítky milionů. Safari park na projektu spolupracuje se Dvorem Králové nad Labem, který kvůli tomu vykoupil pozemky za Tyršovým koupalištěm. Výběhy budou sahat až k hranici koupaliště. Kemp se bude rozkládat částečně na pozemcích safari parku, částečně na městských.

„Došlo by tak k propojení koupaliště se safari parkem. Zoo nabídla, že kemp vybuduje, bude ho provozovat a městu platit nájem,“ naznačuje dvorský starosta Jan Jarolím (ANO). Dvůr Králové navíc u koupaliště připravuje stavbu skateparku a pumptracku.

Stávající kemp, který se rozkládá vedle odstavného parkoviště, nabízí ubytování v bungalovech, afrických stanech i stání pro karavany. Součástí je bazén a velký výběh afrických zvířat. O ubytování v bungalovech a luxusních stanech je obrovský zájem, termíny v hlavní sezoně od května do září se zpravidla kompletně obsadí už na začátku roku.

Bývalý ředitel královédvorské zoo Josef Vágner připravil první studii afrického safari na přelomu 60. a 70. let, to vznikalo od roku 1979 a první návštěvníci se do něj na palubě speciálně upravených autobusů podívali v roce 1989. Od roku 2011 mohou 5,5 kilometru dlouhou trasu projíždět také vlastními auty. V roce 2015 padesátihektarový areál, který v létě obývají asi dvě stovky pakoňů, zeber či antilop, doplnilo unikátní lví safari. O rok později vznikl nový vjezd.

Loňská návštěvnost byla rekordní

Kromě opravy nosorožince dvorská zoo letos investuje více než osm milionů korun do tepelných čerpadel pro několik budov nebo tři miliony do rekonstrukce bungalovů v safari kempu.

Loni v létě safari park dokončil na ploše 1,5 hektaru půlkilometrový prohlídkový okruh West Cape za 140 milionů korun, který představuje zvířata jihozápadní Afriky. Na místě bývalé slévárny vznikla největší expozice tučňáků brýlových u nás, voliéra s plameňáky, pelikány a čápy sedlatými i výběhy pro hyeny skvrnité a antilopy vrané.

Průchozí expozice tučňáků za 43 milionů, připomínající přístav namibijského města Luderitz, byla hotová už v létě 2022. V loňském roce safari park vybudoval parkovou zahradu s fontánou, kaskádovým schodištěm a lavičkami, která propojuje Neumannovu vilu s amfiteátrem.

Návštěvnost dvorské zoo byla v roce 2023 opět rekordní, turnikety prošlo 673 tisíc lidí, což bylo o čtyři tisíce více než v roce 2022. Safari park si tak upevnil pozici nejnavštěvovanějšího turistického cíle ve východních Čechách.

Letos v lednu radní Královéhradeckého kraje schválili vyrovnávací platbu pro zoo ve výši 71 milionů korun, 61 milionů půjde na běžný provoz, zbytek na investice. Kraj kompenzaci stanovil podle hospodářského výsledku zoo v roce 2022, kdy zahrada po vyloučení ziskových činností a dotací skončila ve ztrátě 61 milionů korun.