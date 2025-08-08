Dvorská zoo ukázala malé lvy berberské, Maroko zvažuje jejich návrat do divočiny

Autor:
  5:23
Čtyřem osmiměsíčním lvíčatům v Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem se daří. Chovatelé je v srpnu spojili se smečkou, časem budou více k vidění v safari. Jde o druh, který z volné přírody Afriky zmizel už v 60. letech. Zoo nyní spolupracuje s marockou zahradou v Rabatu na případném navrácení zvířat do divočiny.

Se lvy berberskými dvorská zoo nyní zažívá úspěchy. Po třicetileté pauze se je od roku 2019 daří rozmnožovat.

Poslední mláďata přišla na svět 9. ledna, jde o tři samice a jednoho samce. Z dvorků se už přesunuli do pavilonu a příležitostně i do safari, dohlíží na ně matka Khalila a otec Bart. Zdejší smečku teď tvoří celkem deset lvů, pět samců a pět samic.

Koncem června do dvorské zoo přijela jednat Salma Slimani, ředitelka marocké Rabat Zoo, kde světově chovají nejvíce těchto lvů. Tamní zoo investovala do nového areálu a usiluje o vstup do Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), výhledově však i o případné vypuštění druhu do divočiny.

Lvíčata se připojila ke smečce (30. července 2025)
Lvíčata se připojila ke smečce (30. července 2025)
Lvíčata se připojila ke smečce (30. července 2025)
Dvorskou zoo navštívila ředitelka marocké Rabat Zoo Salma Slimani mimo jiné kvůli lvům berberským. Jednala se zoologickým ředitelem a ředitelem Výzkumného institutu ochrany genofondů Jaroslavem Hyjánkem (vlevo). (červen 2025)
8 fotografií

Odpověď dá konference v Rabatu, která se bude konat buď na podzim nebo na jaře.

„Na základě konference se rozhodne, zda je takový projekt životaschopný. Pak by se začala sbírat data, jaké jsou tam místní podmínky, jak se na to dívají komunity, jaká podpora bude potřeba a jaké finanční zdroje. Také by se rozdělily role mezi partnery,“ říká zoologický ředitel a ředitel Výzkumného institutu ochrany genofondů Jaroslav Hyjánek.

„Zásadní je, zda je tam vůle, politická stabilita a ochota najít finanční zdroje. Pro zoologické zahrady je toto jediným smyslem jejich existence. Smyslem není vystavovat zvířata, pokud zahrady nemají možnost v budoucnu je vypouštět do přírody,“ tvrdí.

„Nejtěžší část je zajistit stabilitu prostředí“

Smečka lvů by obývala oblast Velkého Atlasu. Odborník však soudí, že by šlo o nesmírně náročný projekt a zatím je pouze zcela teoretický. „Nejtěžší část je zajistit stabilitu prostředí vzhledem ke komunitám, aby nedocházelo ke konfliktům, ať už ohledně vypuštěné kořisti, tedy býložravců, nebo mezi komunitami a lvy,“ říká Jaroslav Hyjánek.

Musely by se nastavit podmínky, jaké jsou ve východoafrických parcích se stabilní oblastí pro divoká zvířata. Místní obyvatelé musí mít jistotu jiné obživy a být informovaní.

Zoologické zahrady tak řeší mezi sebou nyní spíše praktické otázky v chovu těchto lvů v zajetí. Podle mezinárodního chovného programu řízeného koordinátorem některá z dvorských mláďat pravděpodobně poputují do Izraele do zooparku Midbarium v Beer Ševě. Nově vzniklé zařízení usiluje o vstup do asociace i mezinárodního chovného programu těchto lvů.

Přírůstky v dvorské zoo Hyjánek přičítá právě ustálené mezinárodní populaci.

Velký poddruh lva pustinného kdysi obýval severní Afriku, jenže byl vyhuben. Ve zvěřinci marockého krále přežily desítky lvů, jejichž mláďata se postupně rozšířila do zoologických zahrad.

„Tento ‚lví dvůr‘ se stal základnou chovu v Rabat Zoo, odkud následně odchovy mířily dál do špičkových zoologických zahrad. Poprvé v 70. letech 20. století poskytlo Maroko dvě desítky lvů berberských sedmi zahradám světa, které měly pomoci přežití této majestátní formy lva. Byl mezi nimi i Dvůr Králové, který lvy berberské chová s přestávkami dodnes,“ uvedl mluvčí dvorské zoo Michal Šťastný pro ČTK.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Známá krkonošská chata po třinácti letech mění nájemce, ten už chystá novinky

Známá krkonošská bouda Výrovka, kterou vlastní Klub českých turistů, změní po třinácti letech provozovatele. Boudařka Michaela Šťastná se rozhodla skončit. Bez nájemce však Výrovka nezůstane, od září...

Po ráně půllitrem se mu z krku řinula krev, museli ho operovat ve dveřích vrtulníku

Jednadvacetiletý muž málem vykrvácel začátkem července v Ještěticích na Rychnovsku. Podle kriminalistů se tam tehdy pohádal s cizincem, který ho udeřil půllitrem a způsobil mu bodnořezná poranění na...

Na letišti v Jaroměři se srazila dvě letadla, pilot přehlédl stojící stroj

Na travnatém letišti v Josefově v Jaroměři na Náchodsku se ve středu večer na letištní ploše srazila dvě motorová letadla. Nikomu se nic nestalo, předběžně vyčíslená škoda na obou strojích je 800...

Nebudeme čekat. Stát porcuje zakázku na archeologii pro D35 u Jičína

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nebude čekat na výsledek řízení u antimonopolního úřadu u zakázky na archeologický průzkum pro stavbu dálnice D35 u Jičína. Práce mezi Úlibicemi a Hořicemi silničáři...

Nová Paka se po letech dočkala obchvatu, cesta do Krkonoš bude rychlejší

Osmikilometrový obchvat Nové Paky na Jičínsku je hotový. Náročná stavba za 1,6 miliardy korun se dnes dopoledne otevřela řidičům. Po oblíbené trase z Prahy do Krkonoš se tak pojede rychleji. Uleví se...

Montér spadl z dvacetimetrového stožáru vysokého napětí, letěl pro něj vrtulník

Montér, který ve čtvrtek ve Výravě na Královéhradecku spadl ze stožáru vysokého napětí, utrpěl vážná zranění. Letecky byl přepraven do nemocnice, vyplynulo z informací zdravotnických záchranářů a...

7. srpna 2025  18:16

Na pódiu velebili Ozzyho, vedle setřeli Trumpa. Začal Brutal Assault

Metalový festival Brutal Assault v pevnosti Josefov na Náchodsku má za sebou první ze čtyř dnů hlavního programu. Přinesl oslavu Ozzyho Osbourna, dražbu obrazů bubeníka Maria Duplantiera, ale i...

7. srpna 2025  16:47

Trpký příběh likérnické rodiny Hönigů, jen otec a syn přežili. Vilu navštívili potomci

Premium

V Novém Městě nad Metují na Náchodsku si potomci i místní připomněli trpký příběh židovské rodiny Hönigových. Úspěšně podnikali s likérkou a sodovkárnou, část rodiny však zahynula v Terezíně a...

7. srpna 2025

Na pokyn kouče jsem jel doleva, i když tam byl mantinel, říká Koukal. Teď trénuje sám

Úplně poprvé to nebude. Když tu situaci Petr Koukal zažil poprvé, bylo to nechtěné. „Stalo se mi to opravdu jen jednou a pamatuji si to velmi dobře. Tehdy jsem nemohl hrát kvůli zranění,“ odpovídá...

7. srpna 2025  8:41

Dóm českého architekta přečkal bombu v Hirošimě. Náchod připomněl 80 let od výbuchu

Na minutu přesně 80 let od svržení atomové bomby na japonskou Hirošimu uspořádali v Náchodě obřad obětování čaje, který připomněl nejen tragickou událost, ale také náchodského rodáka Jana Letzela....

6. srpna 2025  17:01

Bývalé ženě zasadil 46 bodných ran, teď našli pohřešovaného schizofrenika mrtvého

Policisté odvolali pátrání po devětačtyřicetiletém muži z Trutnovska, našli ho mrtvého. Tělo ztotožnili víc než týden po jeho nalezení na Královédvorsku. Muž se léčil se závažnými psychickým problémy...

6. srpna 2025  8:51

Nebudeme čekat. Stát porcuje zakázku na archeologii pro D35 u Jičína

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nebude čekat na výsledek řízení u antimonopolního úřadu u zakázky na archeologický průzkum pro stavbu dálnice D35 u Jičína. Práce mezi Úlibicemi a Hořicemi silničáři...

6. srpna 2025  6:37

VIDEO: Zoo ukázala mládě zebry, které se narodilo ve výběhu. Je to sameček

Safari Park ve Dvoře Králové nad Labem zveřejnil záběry mláděte zebry bezhřívé, které se narodilo přímo před zraky návštěvníků v neděli 3. srpna. Podle ošetřovatelů jde o samce. Ve volné přírodě v...

5. srpna 2025  16:08

V Krkonoších odhalí Mariánský sloup Královna hor, kopii pošlou do Nazaretu

Na hřebeni Krkonoš u Erlebachovy boudy vzniká Mariánský sloup. Sousoší nazvané Královna hor od Otmara Olivy a Radima Hanka odhalí 15. srpna při Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Dílo vznikalo...

5. srpna 2025  12:37

Velké kapely? Radši nabídneme lidem pestrost, říká šéf Brutal Assault

Fanoušky tvrdé hudby čeká každoroční svátek. Ve vojenské pevnosti Josefov se až do soboty koná metalový festival Brutal Assault. Čtyřdenní permanentky už jsou rozebrané, koupit lze jen vstupenky na...

5. srpna 2025  10:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Po ráně půllitrem se mu z krku řinula krev, museli ho operovat ve dveřích vrtulníku

Jednadvacetiletý muž málem vykrvácel začátkem července v Ještěticích na Rychnovsku. Podle kriminalistů se tam tehdy pohádal s cizincem, který ho udeřil půllitrem a způsobil mu bodnořezná poranění na...

4. srpna 2025  18:02

Návštěvníci dvorské zoo žasli, vzácná zebra se narodila před nimi ve výběhu

V zoo ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku se narodilo mládě zebry bezhřívé. Přišlo na svět v neděli pozdě odpoledne ve výběhu přímo před zraky návštěvníků. Jde o cenný přírůstek, Safari Park...

4. srpna 2025  16:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.