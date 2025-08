Návštěvníci dvorské zoo žasli, vzácná zebra se narodila před nimi ve výběhu

„Matkou je patnáctiletá samice Klea, která se narodila ve Dvoře Králové a je potomkem linie zeber, které z přírody Ugandy dovezl Josef Vágner. Mládě je jejím osmým potomkem. Otcem je dvorský chovný samec Marty. Je mu patnáct let a narodil se v Liberci,“ uvedl mluvčí dvorského Safari Parku Michal Šťastný.

Zebra bezhřívá je nejohroženější formou zebry stepní. V přírodě pravděpodobně obývá již jen několik lokalit Ugandy.

Světový chov stojí na dvorských základech. Chov v Podkrkonoší je dodnes největší na planetě, v Safari Parku žije 11 zeber bezhřívých, ve světových zahradách je to celkem 41 kusů. Za poslední rok se tato zvířata rozmnožila ve třech zahradách, dvě z nich jsou v Česku, jedna na Slovensku.

Safari Park společně se Zoo Liberec usiluje o ochranu zeber bezhřívých také přímo v Ugandě.

„Cílem spolupráce liberecké zoo a Safari Parku je však i stabilizace nevelké populace zeber bezhřívých v lidské péči. Ta je pojistkou pro případ, že by snahy o záchranu druhu v divočině nebyly úspěšné. Zásadním krokem bylo shromáždění chovných zvířat do zahrad, které jsou ochotny co nejlépe spolupracovat na dlouhodobé udržitelnosti chovu. Právě proto je v současnosti těžištěm chovu zeber bezhřívých Česko a Slovensko,“ řekl mluvčí.