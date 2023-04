Streetartová prsa v Hradci zamalovaly aktivistky, autor dílo neobnoví

Snad jen sousoší Soutok Labe s Orlicí od Josefa Škody z roku 1934 vyvolalo v Hradci Králové tolik povyku jako umělecky ztvárněná ňadra, tentokrát z března letošního roku.

Dílo připomínající reklamy ve Vegas s názvem Swimming od streetartového autora, jenž si říká JW Mind Strike, se dočkalo vřelého přijetí, ale také odsudků, že je pornografické. A na rozdíl od kdysi moderního sousoší, které leží jen dvě stě metrů daleko, je malba na jednom z pilířů mostu U Soutoku už poničená.

Z dívky splývající ve vodě naznak zbyla jen hlava. Bradavky nejprve někdo posprejoval cenzurní černou barvou a v dubnu je válečkem s bílou barvou a nápisem „slast“ definitivně překryly dvě aktivistky ze skupiny Kozisvět.

V krátké době jde o druhé zničené a podle názorů streeartové scény hodnotné dílo stejného autora v Hradci Králové. JW Mind Strike totiž loni na podzim namaloval na cihlovou zeď malé tovární haly někdejší koželužny v Kuklenách jinou dívku s odhalenými ňadry. V té době už bylo jasné, že relikt průmyslové revoluce půjde k zemi, a tak z díla zbyly jen fotografie.

Legální plochy pro streetart

Poničená malba Swimming zaujala i místní radnici. Dílo dokonce zažehlo její iniciativu, že se nyní bude snažit hledat plochy, které by prověřeným autorům pouličního umění svěřila.

„Ukázalo se, že Hradečtí by si přáli více umění v ulicích. Naše město by mělo mít legální plochy pro graffiti, díky nimž by se JW Mind Strike mohl do Hradce vrátit. Inspirací nám může být i Olomouc, kde je Street Art Festival. Na ten se sjíždí umělci z celého světa,“ uvedl například náměstek primátorky Pavel Vrbický (Piráti) na Facebooku.

„Jsem v kontaktu s umělci i se samotným autorem malby u nemocnice. Chtěla bych se s nimi poradit, jak to pojmout. Bylo by skutečně fajn, kdyby se toto umění dostalo blíž k lidem, a když to bude takto kvalitní, jistě osloví i spoustu návštěvníků a obyvatel. Chápu, že streetartové umění má být svobodné. My bychom byli rádi, aby vznikala díla, která budou mít určitý přesah. Uvědomili jsme si, že něco takového v Hradci skutečně chybí,“ říká náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Ilona Dvořáková (Rozvíjíme Hradec).

Výtvarník JW Mind Strike – rodák z Hradce žijící v Praze – takovou snahu jen podporuje.

„Spíš bych tuhle kauzu využil jako apel na městské zastupitelstvo. Myslím, že společnost je pouličnímu umění nakloněna a je až trapné, že v Hradci není legální plocha. Samozřejmě jsem nakloněn nabídkám ze strany města. Světový umělecký trend se jednoznačně orientuje ven z galerií a blíž k lidem. Navíc česká streetart scéna je bohatší, než se na první pohled zdá,“ uvedl na svých facebookových stránkách autor splývající dívky.

„Snad se dámy kochají“

Umělec, který má údajně evropské renomé, opravu svého hradeckého díla rozhodně neplánuje:

„Poslední týdny se rozpoutala zajímavá diskuse ohledně mojí malby v Hradci Králové. Zeď způsobila až překvapivé množství pozitivních reakcí a ohlasů. Právě proto se stala obětí aktivistek. Což zapříčinilo obrovskou vlnu nevole a kyselosti. Ze spousty stran slyším prosby o opravu. Bohužel ale všechny zklamu. Oprava rozhodně nebude. Stěny mají svůj vývoj a příběh. Je dobrý jim někdy nechat volný průběh. Doufám, že tahle kapitola bude ještě dlouho viditelná, aby se tím mohly dotyčné dámy dostatečně kochat.“

Aktivistky ze skupiny Kozisvět na internetu posbíraly obrovskou spoustu negativních komentářů, ale jejich protest se setkal i s pochopením. K první skupině patřil například i náměstek hejtmana pro školství a sport Arnošt Štěpánek (Piráti).

„Tohle není aktivismus, ale prostá ubohá zbabělost. Aktivista se zvedne a řekne veřejně „já s tímhle nesouhlasím, je to prasácké, sexistické, neestetické“. Má na to plné právo a my jako společnost ho musíme garantovat. Ale anonymně zničit? To umí každý debil (či kráva),“ zareagoval na Facebooku.

Aktivistky tvrdí, že překročil hranice

Podle obou aktivistek, které válečkem přetřely ňadra, však JW Mind Strike překročil hranice. Nelíbí se jim například, že předlohou pro autora jsou především pornoherečky.

„Pokud jsou pro autory hejtů kritériem krásy ženy, které mají prsa s implantáty, a zejména pak je hodnocena jejich velikost, ať se skrze toto hodnocení, kterému podrobili i nás, podívají na svoje maminky, sestry, manželky, milenky, přítelkyně, dcery,“ řekla jedna z kritiček, které zasáhly válečkem.

„Od počátku to byla jasná manipulace s publikem a tím i to, co je normální ohledně zpracování ženského těla. Je třeba si říct, o jaké tělo jde. Autor veřejně uvádí, že jako předlohy užívá fotografie pornohereček. A ty mají těla vytuněná do tvarů, aby se líbily. Ten most je na očích. A zobrazení z kategorie vizuální slasti patří do soukromí. Nebo někam, kde si je zájemce vyhledá. Ne že bude viditelné na místech, kde není vyžádáno. Tady byla překročena hranice,“ dodala.

Také nedaleké Škodovo bronzové sousoší před devadesáti lety čelilo pornografickým nálepkám.

Díla od JW Mind Strike jsou provokativní, pro někoho až obscénní. Hradecký Swimming byl vlastně jakousi miniaturou. Spolu s umělcem, který si říká Unlimited Freedom Ritchie, například na střeše vybydlené budovy v lese na Českolipsku za dva dny vytvořili malbu v podobě klečící nahé ženy s vyplazeným jazykem, která se rozprostírá na 600 metrech čtverečních a dokonce je viditelná z nebe na Google mapách.

Údajně jde o největší nelegální street art v České republice a padlo na něj kolem 80 kilogramů barvy.