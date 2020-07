Muž týdny znásilňoval spoluvězně ve Valdicích, dostal dalších devět let

Krajský soud v Hradci Králové uložil Žigovi za znásilnění, vydírání a týrání osoby žijící ve společném obydlí úhrnný trest devět let vězení ve věznici se zvýšenou ostrahou, zabezpečovací detenci a navíc povinnost zaplatit poškozenému 100 tisíc korun za nemajetkovou újmu. Rozsudek není pravomocný, Žigův obhájce se na místě odvolal.

Roman Žiga podle obžaloby od začátku dubna do 19. května loňského roku nutil svého spoluvězně ve Valdicích, aby udělal vše, co mu nařídí. Začalo to praním prádla včetně trenýrek a ponožek. Když spoluvězeň odmítl, donutil ho k poslušnosti vyhrožováním či přímo fyzickým napadením. K tomu došlo nejméně v deseti případech.



„Když subjektivně seznal, že poškozený udělal něco jinak, než si představoval, napadl ho kopy nohou a údery rukou do různých částí těla. V jednom případě mu tím způsobil krvácení z nosu,“ stojí ve spisu.

Poškozený musel podle pokynů Žigy na cele uklízet, mýt nádobí a když mu to obžalovaný zakázal, nesměl se chodit dívat na televizi, sedat na židli nebo si lehat na svou postel. Od 11. dubna 2019 mu také musel poskytovat sexuální uspokojení. Nejprve šlo o masturbaci, poté i o orální a anální styk.

„Obžalovaný ho k tomu (masturbaci) donutil uchopením za pravou ruku, kterou mu držel tak silně, že neměl možnost ji ze sevření vytrhnout. Z obavy, aby jej nezbil, musel masturbaci penisu obžalovanému provádět v průběhu měsíce dubna 2019 minimálně obden a v průběhu měsíce května 2019 téměř každý den,“ píše se v rozsudku.

K análnímu styku Žiga svého spoluvězně donutil několika úder do obličeje a žeber. Muž si musel natřít konečník krémem a lehnout si na břicho na postel. Podle obžaloby k tomu došlo celkem čtyřikrát. V dalších nejméně šesti případech musel poškozený poskytnout Žigovi orální styk.



„To vše poškozenému působilo těžké příkoří, kdy příkoří prožíval s intenzivními pocity ponížení a bezradnosti,“ uzavírá obžaloba.