Za sex s nezletilými nevlastními dcerami dostal muž 9 let vězení a léčbu

Pětačtyřicetiletý M. K. si má trest odpykat ve věznici s ostrahou, navíc mu soud uložil ústavní ochranné sexuologické léčení.



Jeho bratr D. K, který je také obžalovaný, že přiměl jednu z dívek k nedobrovolným sexuálním praktikám, dostal dvouletý trest, jenž mu soud podmíněně odkládá na zkušební dobu tří roků.



Advokát obžalovaného M. K. se proti rozsudku odvolal, obhájce obžalovaného D. K a žalobce si ponechali lhůtu.

Obžalovaný M. K, který provozuje pohřební službu, vypovídal u soudu v úterý. Řekl, že si děvčata vše vymyslela a že chce očistit své jméno.



„Obžalovaný v období od zimy na přelomu let 2002 a 2003 až do léta 2014, nejprve v kotelně domu, a to nejméně ve třech případech, a následně v bytě nebo v přilehlém skladu rakví a voliéře pro psy, a to v desítkách případů, přiměl nezletilou k různým formám pohlavního styku, a to včetně soulože,“ uvedl státní zástupce v obžalobě.

V případě o osm let mladší sestry první poškozené je obžaloba prakticky totožná. Uvádí, že muž dívku také zneužíval, jen to bylo v jiném časovém období. Ani této dívce tehdy ještě nebylo 15 let.

Podle slov obžalovaného M. K jsou dívky zmanipulované jejich současnými partnery, kteří z něho chtějí vysoudit peníze, protože sami mají finanční problémy.



Přítel jedné z dívek se tím prý veřejně na internetu vychloubal a už dříve M. K. vyhrožoval, že není problém, aby ho „dostal do basy“.

„Vždyť se podívejte, jak jsou výpovědi dívek naprosto shodné, to není možné. Nejsem hyena, nejsem pedofil. Jsem normální táta, provozuju pohřební službu, pracuju od rána do noci. Všechno si to vymyslely,“ uvedl.