Obec na Trutnovsku sužují auta, souhlas se stavbou D11 podmiňuje chodníkem

Zlatá Olešnice, která se rozkládá na dvou kilometrech podél frekventovaného tahu I/16, se sice loni dočkala rekonstrukce silnice, ale bez chodníků. Další zásadní investice tam stát neplánuje a obec s titěrným rozpočtem si tak nákladný projekt nemůže dovolit.

Souhlas ve stavebním řízení o dálnici D11, která katastrem vesnice povede, proto obec podmiňuje právě vybudováním chodníku a dalšími bezpečnostními prvky.

Vlastislav Němeček žije ve Zlaté Olešnici od padesátých let minulého století. Pamatuje si, jak na silnici s kamarády sáňkoval a v létě hrál fotbal. Dnes se obyčejná chůze po krajnici mění v každodenní stezku odvahy.

„Člověk musí jít opravdu opatrně, krajnice je úzká a kolikrát se ani není kam uhnout. Auta jezdí pár centimetrů od vás,“ vypráví muž, který chodí po rušné komunikaci několikrát denně. Z domu do obecního úřadu, kde pracuje jako údržbář, to má půldruhého kilometru.

„Ráno to začne a pokračuje až do večera. Klidně jede kolona deseti patnácti aut za sebou. Dřív byl nápor třeba dopoledne a pak byl klid. Navíc teď máme novou silnici, takže auta jezdí rychle a předjíždějí se. Je otázka času, než se někomu něco stane,“ myslí si Vlastislav Němeček.

Podle něj už v sedmdesátých letech plánoval tehdejší národní výbor nový chodník a hotový byl i projekt. Místní se ho ale nikdy nedočkali. Potřebnost chodníku zvýšila přibližující se dálnice D11 a polská expresní komunikace S3.

D11, která by měla obcím v českopolském příhraničí včetně Zlaté Olešnice výrazně ulehčit od tranzitní dopravy, zatím končí před Jaroměří. Dvacetikilometrový úsek z Trutnova do Královce bude v ideálním případě hotový v roce 2026. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má územní rozhodnutí a pod smlouvou dvě třetiny pozemků.

Už v roce 2024 přitom Poláci přivedou navazující silnici S3 do Lubawky na hranici s Českou republikou.

„Původně to vypadalo, že se všechno stihne v termínu, a s větší dopravní zátěží jsme počítali hlavně při omezení provozu, kdy bude doprava z dálnice odkláněna přes Zlatou Olešnici. Teď hrozí, že v roce 2024 nám bude obcí denně projíždět deset až jedenáct tisíc aut denně. Neumím si to moc představit, čeká nás dost těžké období,“ přiznává starostka Eva Kmiećová (nestraník).

Ve špičce jezdí až osm tisíc aut denně

Provoz ve vesnici s 215 obyvateli houstne úměrně s tím, jak v Polsku přibývají kilometry expresní silnice. V poslední době navíc čím dál víc lidí jezdí do Polska nakupovat a po raketovému zdražení nafty i benzinu také tankovat.

„Doprava hodně vzrostla po dokončení úseku D11 z Hradce Králové do Jaroměře,“ poznamenává starostka.

Od začátku dubna je navíc kvůli rekonstrukci vozovky zavřená alternativní trasa do Lubawky přes Žacléř a Zlatou Olešnicí vede objížďka.

Aby obec měla o současné dopravní situaci lepší přehled, instalovala začátkem roku na silniční tah dva radary, které zároveň sčítají projíždějící auta. Statistika hovoří jasně. Zatímco v únoru byl denní průměr zhruba 3300 aut, v dubnu se blíží k šesti tisícům. V některých dnech to bylo až osm tisíc vozidel. Výrazně víc automobilů míří do Polska.

Chodník může stát až 40 milionů

ŘSD v loňském roce vyměnilo povrch silnice ve Zlaté Olešnici, opravilo i mosty a propustky. S vybudováním chodníků však projekt nepočítal. Pro vesnici se čtyřmilionovým rozpočtem by jen náklady na projektovou dokumentaci v řádech stovek tisíců korun představovaly velkou zátěž. Vybudovat dva kilometry chodníku v členitém terénu není příliš reálné, a to ani za předpokladu, že by obec sehnala dotaci.

„S chodníky souvisí nové veřejné osvětlení, dešťová kanalizace a další investice, které nejsou uznatelnými náklady,“ vysvětluje starostka. Náklady by se mohly vyšplhat ke 30 až 40 milionům.

Sousední Bernartice, které mají pětkrát více obyvatel, budou půldruhého kilometru dlouhý úsek chodníku stavět za 25 milionů korun. Zastupitelé Zlaté Olešnice zatím schválili vypracování studie proveditelnosti, právě se vybírá dodavatel.

Přípravy by trvaly dlouho, namítá ministr

Podle starostky by do zajištění bezpečnosti chodců ve Zlaté Olešnici, která se kvůli skluzu ve stavbě D11 ještě zhorší, měl investovat stát.

„Nebýt problémů se stavbou dálnice, nebyla by v obci tak intenzivní doprava,“ tvrdí Eva Kmiećová.

Ministerstvo dopravy potvrdilo, že stát přeřadí jedničkovou komunikaci mezi silnice II. třídy, a přejde tak pod správu kraje.

„Z tohoto důvodu není v současné době technicky ani ekonomicky obhajitelné řešit zásadní úpravy této komunikace. Zároveň by časově příprava takových úprav trvala déle, než je předpoklad zprovoznění dálnice D11,“ odpověděl ministr dopravy Martin Kupka (ODS) na žádost starostky o schůzku kvůli zajištění bezpečnosti chodců ve Zlaté Olešnici.

Obec je při projednávání dálnice D11 účastníkem stavebního řízení a svůj souhlas bude podmiňovat právě zajištěním bezpečnosti.

„Nechceme stavbu dálnice blokovat a přejeme si, aby byla postavena co nejdříve. Jsme ale v nezáviděníhodné situaci. V podobných případech přitom stát v obcích financoval stavbu chodníků a bezpečnostních opatření. Budeme to proto vyžadovat,“ upozorňuje starostka.

Starostka pochybuje, že jezdí 58 náklaďáků

Velký problém ve Zlaté Olešnici představuje také těžká kamionová doprava. Na silnici I/16 mohou bez omezení pouze vozidla do devíti tun, těžší soupravy potřebují výjimku od kraje. Hejtmanství jich vydalo 58. Podle vedení obce to ale neodpovídá tomu, co se na silnici do Polska každý den odehrává.

„Nákladní doprava nás trápí nejvíc. Jsem přesvědčena, že aut nad devět tun projíždí mnohem víc než 58, která mají výjimku,“ upozorňuje Eva Kmiećová.

Zlatá Olešnice už má objednané sčítače vozidel, které rozliší osobní od nákladních. Díky převýšení, množství zatáček a parametrům vozovky přitom mají podle starostky v zimě problémy se sjízdností nejen kamiony.

Kraj nepředpokládá, že bude počet výjimek navyšovat. S jejich zachováním počítá i po roce 2024, kdy bude dostavěná polská silnice S3 k hranicím.

„Povolení se udělují pouze pro přeshraniční přepravu v okruhu zhruba 20 kilometrů od hranic. Nevztahuje se na tranzitní přepravu směřující dále do vnitrozemí nebo jiné země,“ vysvětluje mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.

Kromě trasy a četnosti přepravy je důležitým kritériem převážené zboží. Výjimku dostávají soupravy přepravující například zboží s krátkou trvanlivostí, štěpku do elektráren či stavební materiál.