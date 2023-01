V Žirči postaví chytré domácnosti, těžce nemocní si v nich vyzkouší žít

Poslední neopravená budova na náměstí v královédvorské části Žireč se dočká rekonstrukce. Objekt doplní Domov sv. Josefa, který je jediným lůžkovým zařízením pro pacienty s roztroušenou sklerózou u nás. Přestavba téměř za 85 milionů začala v listopadu, skončí na jaře 2024.

V bezbariérovém domě vznikne osm dvoulůžkových a jeden jednolůžkový pokoj pro pacienty v pokročilém stadiu nemoci. Tři byty budou vybavené chytrými i asistivními technologiemi, které klientům s omezenou hybností končetin umožní ovládat domácnost. Nebudou chybět ani místnosti pro rehabilitace, ergoterapie a vodoléčbu.

„Technologie podpoří větší soběstačnost klientů. I při omezené hybnosti rukou budou moci ústní myší nebo pohybem očí ovládat počítač a tím i zařízení bytu,“ vysvětlil vedoucí Domova sv. Josefa Dominik Melichar.

V bytě si stáhnou rolety, rozsvítí světla nebo zapnou televizi. Chytré domácnosti budou podle něj sloužit pro nácvik efektivnější péče:

„Klienti se seznámí s technologiemi a znalost práce s nimi si budou moci přenést do svého domácího prostředí. Přítomný bude i rodinný příslušník, jenž se s podporou našich terapeutů naučí efektivnější péči.“

První klienti se do inteligentních domácností nastěhují v první polovině roku 2024.

„Dotvoří se také ucelená nabídka služeb a péče o pacienty v pokročilé fázi nemoci, cvičné byty budou sloužit pro nácviky péče v domácím prostředí,“ řekl Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity Červený Kostelec, která královédvorský domov provozuje. Odlehčovací pobyty trvají týden až tři měsíce.

Charita na přestavbu získala dotaci 57 milionů korun z Evropské unie, 17 milionů zaplatil Královéhradecký kraj.

Kapacita se nezvýší, pohodlí ano

„Strategickým cílem kraje je podporovat vznik nových lůžek odpovídacích nejaktuálnějším trendům péče nejen v krajských sociálních zařízeních,“ sdělila náměstkyně pro sociální věci Martina Berdychová (Východočeši).

Domov sv. Josefa poskytuje v omezené míře odlehčovací pobyty v sousedním Domě sv. Kláry. Nově opravený objekt s ním propojí prosklený koridor. Lůžková kapacita žirečského zařízení se po rekonstrukci nezvýší, ale zlepší se pohodlí klientů. Dosud jsou při odlehčovacích pobytech na pokojích po třech nebo čtyřech. Po otevření nové budovy budou maximálně po dvou.

V polorozpadlém domě původně byly nájemní byty, zčásti tam bydleli i zaměstnanci žirečského domova.

„Objekt byl ve špatném stavu, v posledních letech byl obydlen jen zčásti a vyžadoval celkovou rekonstrukci,“ řekl Dominik Melichar.

20. listopadu 2018

Rekonstrukce je největším projektem od roku 2015, kdy Domov sv. Josefa opravil bývalý pivovar a faru za víc než 80 milionů korun. Vzniklo v nich 44 nových lůžek, rehabilitace a jídelna. Zařízení pro nemocné s roztroušenou sklerózou díky této investici zdvojnásobilo kapacitu. Na podzim 2018 skončila rekonstrukce náměstí za čtyři miliony. Dlážděná plocha bezbariérově propojila přístup k budovám sv. Josefa, Damiána a Kláry.

Domov sv. Josefa vznikl v roce 2001 v areálu bývalého jezuitského kláštera jako páté středisko Oblastní charity Červený Kostelec. Do té doby, než se přestěhoval do centra Dvora Králové nad Labem, zde od 60. let působil domov pro seniory.