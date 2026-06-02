VIDEO: Žirafí samci si vyjasňovali role, tloukli se hlavami jako řemdihy

Dříve přes léto v safari jedenáctiletému Lucasovi dělal společnost jiný samec, jenže ten v zimě uhynul. Chovatelé mu náhradou poslali čtrnáctiletého Paula, jenže pak se odehrála situace, jaká bývá k vidění spíš v divočině než v zoologických zahradách.
Samci se na konci května potkali poprvé. Když chovatelé vypustili Paula z přepravního boxu, zvířata se sice pozdravila a pokývala hlavami, ale pak se Paul pustil do potyčky s mohutnějším soupeřem. Potíže s Paulem přitom byly už v chovném stádu, kde samice proháněl a nenechal je v klidu.
„Souboj samců je přesto prakticky zcela podle pravidel: míří primárně na místa, kde úderem nezpůsobí devastující zranění. Údery jsou vedeny s nesmírnou silou, ale ne s cílem protivníka zabít nebo nebezpečně zranit. Jde o dominanci. Mohutnější a vzrostlejší samec žirafy Rothschildovy v souboji díky jasné převaze rychle ukazuje, kdo má navrch. A zdánlivě vyhrocená situace končí podobně rychle, jak začala,“ vysvětluje mluvčí safari parku Michal Šťastný.
„Teď je soužití obou v klidu, ale patrně je to proto, že mají velký prostor. Samci se nedrží spolu, jeden přehlíží druhého. Kdyby se takové potyčky opakovaly, museli bychom je vyhodnotit. Máme možnost přesunout samce dovnitř, do kempu, případně i po dohodě do jiné zahrady. Teď má ale Paul šanci stát se klidnou žirafou,“ tvrdí Michal Šťastný.
Samec Paul pochází z Münsteru, pak pobýval v samčí skupině v Jihlavě. Loni se dostal do Dvora Králové jako nový chovný samec, jehož úlohou bylo nahradit nevelkého mladého samce Kianga, který se neosvědčil a zplodil jen jedno mládě.
Paul se však se samicemi dobře nesžil, takže ho zoologové brzy oddělili do zázemí. Chovné stádo je nyní bez samce. Samec Lucas pochází z dvorského chovu.
Oba žirafí konkurenti jsou nyní k vidění na pláních Afrického safari Josefa Vágnera.
Dvorská zoo patří k nejvýznamnějším chovatelům žiraf na světě. Její stádo žiraf síťovaných čítá devět jedinců. Zoo chová ještě 17 žiraf Rothschildových.
Základ chovu žiraf ve Dvoře Králové daly výpravy někdejšího ředitele zoo Josefa Vágnera do Afriky. Z nich mezi lety 1969 a 1972 přivezl přes 100 žiraf a víc než 2000 dalších zvířat. Žirafy z dvorských chovů tvoří základ chovných skupin v mnoha zoo po světě a jsou pojistkou pro zachování tohoto druhu i v případě, že by v přírodě vyhynul.