Ve Špindlu otevřeli polovinu sjezdařských tratí. Čekali jsme větší nával, tvrdí lyžaři

Přestože v závěru roku Špindlerův Mlýn obvykle praská ve švech, letos je nápor lyžařů snesitelný. V úterý před polednem se na hlavním záchytném parkovišti u dolní stanice lanovky Hromovka dalo celkem bez problémů zaparkovat, i na lanovku lyžaři čekali pár minut. Lyžaři nyní v hlavním středisku Krkonoš mají k dispozici 15 kilometrů sjezdovek, za plného provozu nabízí kolem 27 kilometrů. Ve velkém dorazili Němci a Poláci.

Je krátce po desáté hodině, ve Špindlerově Mlýně jsou tři stupně pod nulou a na zemi asi centimetrová vrstva čerstvého sněhu. Ze zatažené oblohy občas padají sněhové vločky, postupně sněžení zesiluje.

Zatímco parkoviště na Medvědíně a přední část parkoviště P2 Hromovka jsou od rána plné, v zadní části Hromovky podle informačních panelů, které se na příjezdu do střediska objevily před sezonou, stále zbývá téměř 200 míst. Podobné je to na parkovišti P1 Bedřichov, odkud se jde ke špindlerovským sjezdovkám nejdále.

Návštěvnice Svatého Petra ve Špindlerově Mlýně (30. prosince 2025)
Návštěvnost je vysoká, ale o nějakém extrému se nedá mluvit. V apres-ski baru zbývá několik volných míst, větší fronty se před sedačkovou lanovkou na Hromovku tvoří spíš nárazově, čekání obvykle nezabere víc než pár minut.

„Teď je to v pohodě, ale před půl hodinou tady byla fronta na dvacet minut. Na sjezdovkách je plno, jejich stav odpovídá počtu lidí. Na to, jaké bylo počasí, je sněhu na sjezdovkách dost a jsou dobře připravené, ale už je to rozježděné. Tak velké množství lidí na tak malý počet sjezdovek je bohužel přes den likvidační. První dvě hodiny ráno se to dá, pak už se na tom moc dobře nejezdí,“ hodnotí kondici tratí Radek, jenž s rodinou tráví závěr roku na špindlerovské chalupě.

„V televizi jsme viděli plné hory“

Větší dav lyžařů je před šestisedačkovou lanovkou ve Svatém Petru. Na Hromovce je slyšet hlavně němčina a polština, na parkovišti jsou také francouzské, nizozemské nebo litevské SPZ. Pro lyžaře, kteří jezdí do Špindlu pravidelně, je obsazenost střediska překvapením.

„V televizi jsme viděli, jak jsou hory plné, a čekali jsme mnohem větší nával. Je hodina před polednem, dá se zaparkovat a na lanovku čeká pár lidí. Do Špindlu jezdíme čtyřicet let, pamatujeme to mnohem horší,“ povídá paní Jana, která si u dolní stanice lanovky nazouvá přeskáče.

„Možná je to tím, že v provozu je jen patnáct kilometrů sjezdovek. Na to, že je konec roku, to není nic moc,“ dodává Jana.

Kromě lyžařů jsou na dojezdu sjezdovky na Hromovce také rodiny se sáňkami nebo boby. „Vypadá to, že tady je plno, ale místo na parkovišti jsme našli snadno,“ říká Jakub z Prahy, který za sebou táhne sáňky.

Ze Špindlerova Mlýna, kde s rodinou strávil čtyři dny, míří na hřebeny. „Ubytování ve Špindlu jsme sehnali před třemi týdny. Nebylo počasí, asi víc lidí to nechávalo až na poslední chvíli,“ dodává.

Ve Špindlerově Mlýně je v současnosti otevřena zhruba polovina tratí z celkové kapacity střediska. Dnes se lyžovalo na 15 kilometrech sjezdovek ve Svatém Petru, na Medvědíně a Horních Mísečkách. V provozu jsou tři lanové dráhy, jezdí také vlek Stoh obsluhující stejnojmennou sjezdovku ve Svatém Petru.

Mrazy, které od Vánoc panují, umožnily vlekařům znovu spustit sněžná děla a dá se očekávat, že v příštích dnech přibudou další kilometry sjezdovek.

V Peci přidají posilové skibusy

Velký zájem je ke konci roku také o lyžování ve SkiResortu Černá hora – Pec, kde se v současnosti jezdí ve všech šesti skiareálech. Vlekařům se podařilo otevřít většinu hlavních sjezdovek, dnes měli návštěvníci k dispozici už 22 kilometrů tratí. K Černé hoře, Peci pod Sněžkou a Malé Úpě se po Vánocích přidaly také Velká Úpa, Černý Důl i Svoboda nad Úpou.

„Očekáváme mimořádnou návštěvnost, která je však v tomto období tradiční. Máme připravené posilové spoje skibusů i další parkovací plochy ve Svobodě nad Úpou, odkud lyžaře skibusy zdarma odvezou,“ poznamenává mluvčí SkiResortu Zina Plchová.

Sněhové zpravodajstvíZobrazit

V některých dnech už parkoviště v areálech kapacitně nestačí. V neděli dopoledne se zaplnila parkoviště u kabinkové lanovky Černohorský Express v Janských Lázních i u lanovky Hofmanky Express, lyžaři obsadili také všechny parkovací plochy v Peci pod Sněžkou, kde se stejná situace opakovala i dnes.

Nejširší lyžařská nabídka je na Černé hoře, lyžaři mají k dispozici přes osm kilometrů sjezdovek. Dnes zahájila provoz výuková lokalita Formánky s pojízdným kobercem v Janských Lázních. Na Silvestra se otevře nový Panorama Park u bývalé Sokolské boudy na Černé hoře s nejdelším zastřešeným pojízdným pásem v Krkonoších.

„Od čtvrtka přidáváme také večerní lyžování na Protěži. Po setmění se tu bude lyžovat do soboty denně od 18 do 21 hodin. K večernímu lyžování bude jezdit skibus z centrálního parkoviště,“ naznačuje Zina Plchová.

Otvírají malé skiareály

V závěru roku se návštěvníkům alespoň částečně otevřely také skiareály v nižších nadmořských výškách. V Mladých Bukách u Trutnova se lyžuje na centrální sjezdovce a v provozu je dětský park, na Benecku jsou dva kilometry sjezdových tratí, sedm vleků a lanová dráha Kejnos.

Zimní sezonu zahájily Herlíkovice u Vrchlabí, lyžaři mají k dispozici tři sjezdovky o celkové délce přes dva kilometry. V omezené míře se lyžuje v Dolním Dvoře a ve Strážném.

Konec roku bude lyžařům v Krkonoších přát. Teploty mají zůstat pod nulou, v noci budou v horských střediscích klesat až k minus deseti stupňům. Ve druhé polovině týdne přijde i sněžení.

