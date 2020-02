Zima se vrátila do Krkonoš i Orlických hor, jedou i menší skiareály

Nebývale vysoké teploty a vytrvalý déšť na konci minulého týdne razantně ztenčily zásoby sněhu. Například ve Svobodě nad Úpou dokonce v pondělí vleky zastavili a přerušili provoz areálu.

Návrat zimy v první polovině týdne přišel za pět minut dvanáct. Napadlo pět, ale někde i více než dvacet centimetrů sněhu.

V Mladých Bukách nebo Petříkovicích byl ještě na začátku týdne na místní sjezdovce jen úzký pruh sněhu a všude okolo se zelenala tráva. Noční mrazy, které opět umožnily zasněžovat, a místy i vydatné sněžení stav sjezdovek před klíčovým obdobím sezony – jarními prázdninami – podstatně zlepšily.

V Mladých Bukách jsou otevřené tři sjezdovky, celkem 2,9 z 5,1 kilometru tratí. „Sněhu nenapadlo mnoho, takže nás to příliš nevytrhlo. Hodně nám ale pomohlo, že zase můžeme zasněžovat. Chceme toho využít k tomu, abychom zvýšili sněhovou pokrývku na sjezdovkách, které jsou v provozu. Nové tratě zatím otevírat neplánujeme,“ uvedla ředitelka skiparku Kateřina Pilařová.

Také na Benecku je aktuálně v provozu zhruba polovina střediska, v sousedních Herlíkovicích se lyžuje na sedmi kilometrech sjezdovek z celkových dvanácti.

V plném provozu je rodinný areál Kněžický vrch - Kebrlák ve Vrchlabí s 2,4 kilometry sjezdovek. Ve čtvrtek obnovili provoz ve Svobodě nad Úpou, rozjel se vlek u 350 metrů dlouhé sjezdovky Duncan 2.

Skiareál Arrakis v žacléřském Prkenném Dole zahájil sezonu teprve na konci ledna, zdejším vlekařům se zatím povedlo zprovoznit 600 metrů dlouhý svah s 30 centimetry sněhu.

„Má opět přijít obleva, takže to nevypadá, že bychom v nejbližší době mohli vysněžit další část areálu,“ poznamenal šéf střediska Tomáš Ticháček. Návštěvnost je podle něj kvůli malé nabídce sjezdovek velmi nízká.

„Je to ještě horší než v roce 2014, kdy sezona začala také velmi pozdě. Zachránit ji už nepůjde, jde o to, aby škody byly co nejmenší,“ dodal.

Navzdory zimě provázené velkými teplotními výkyvy jsou velmi solidní podmínky v Petříkovicích a Radvanicích v Jestřebích horách, kde leží 40 centimetrů sněhu a v provozu jsou oba vleky.

„Oteplení bylo docela dlouhé a hlavně nám uškodil déšť. Už to bylo na hraně, museli jsme na sjezdovce přehrnovat sníh, protože některá místa roztála. Díky tomu, že jsme před sezonou pořídili moderní zasněžovací techniku, jakou mají velká střediska, dokázali jsme v krátkém čase vyrobit poměrně hodně kvalitního umělého sněhu. Sezona tak může i přes oblevy pokračovat,“ sdělil provozovatel radvanického areálu Miroslav Mádr.

Dosavadní sezonu hodnotí jako velmi slušnou. Ve čtvrtek opět pustili sněžná děla a vyrobili technický sníh do zásoby. „Doufám, že jsme letošní zimu zasněžovali už naposled,“ přeje si Mádr. Přestože se areál rozkládá v nadmořské výšce 550 až 650 metrů, každoročně se v Radvanicích lyžuje až do konce března.

Ve velkých krkonošských skiareálech čerstvý sníh ještě vylepšil už tak velmi dobré podmínky. Ve SkiResortu Černá hora-Pec, pod který spadá šest středisek, se ode dneška návštěvníci svezou na 41 kilometrech sjezdovek.

„Napadlo více než 20 centimetrů sněhu a díky tomu jsme otevřeli Černohorskou sáňkařskou cestu a snowtubing na Formankách v Janských Lázních. Dnes otevíráme také menší sjezdovky v Peci pod Sněžkou na přírodním sněhu, jako jsou Slovan, Kladenka nebo Mulda,“ uvedla mluvčí SkiResortu Zina Plchová.

Většina sjezdovek je v provozu také ve Špindlerově Mlýně, na svazích leží až 80 centimetrů sněhu. Za poslední dny připadlo 25 centimetrů.

Hotely ve Špindlu jsou plné, prázdniny mají i v Německu

Pro vlekaře nyní nadešel po Vánocích druhý vrchol sezony. Tento týden začaly jarní prázdniny na Mladoboleslavsku, Rychnovsku, v Olomouci, jižních i severních Čechách.

Příští týden budou mít volno děti z Pardubicka, Chrudimska, Trutnovska nebo Berounska. Navíc jsou prázdniny také v zahraničí. Například ve Špindlerově Mlýně je v těchto dnech obsazena drtivá většina lůžek.

„Tento týden je vynikající, obsazenost hotelů a penzionů odhaduji na 95 procent. K dispozici bylo opravdu jen několik posledních lůžek,“ informoval majitel ubytovacího portálu spindleruv-mlyn.com Martin Jandura.

Podobný nával očekává i v následujících týdnech. „Do konce února, kdy mají kromě Čechů jarní prázdniny Němci a Holanďani, to bude hodně obsazené, březen je obvykle volnější a odráží se to i na cenách ubytování,“ řekl.

Zatímco v únoru nejlevnější pobyty začínají na 800 korunách za osobu a noc, v březnu se ubytování podle Jandury dá pořídit i za 550 korun.

Až do neděle by na východočeských horách mělo v noci mrznout a přes den být lehce nad nulou. Poslední den v týdnu se podle meteorologů opět výrazně oteplí a v pondělí má znovu pršet.

Vleky v Orlických horách se po oblevě znovu rozjely

Ještě před několika dny měli provozovatelé menších areálů v Orlických horách pořádně nahnáno. Obleva a déšť se zle podepsaly na stavu sjezdovek, někde se vleky dokonce úplně zastavily. Ve středu však přišla spolu s nízkými teplotami a trochou přírodního sněhu úleva. Nyní je většina areálů v plném provozu a připravena na víkendový nápor lyžařů.

Mimo provoz se v úterý ocitl třeba skiareál Nella v Bartošovicích v Orlických horách. Bylo potřeba dosněžit některá místa na sjezdovkách, která odtála. Vleky se tam nakonec rozjely až ve čtvrtek. „Jsme už v plném provozu a lyžaře k nám můžeme na víkend pozvat. Situace se zlepšila a doufám, že to tak zůstane i příští týden,“ říká majitel bartošovického skiareálu Nella Jan Sotona.

V pondělí byl po téměř celodenním dešti letos poprvé mimo provoz i areál ve Zdobnici v Orlických horách.

„Podařilo se nám udržet obě hlavní sjezdovky bez vydřených míst a v úterý jsme obnovili provoz, když nasněžilo několik centimetrů sněhu. I to nám velmi pomůže, na sjezdovce je to znát a také opticky se všechno zarovná. I pro návštěvníky je příjemné, když nevidí jen bílý pruh sjezdovky uprostřed zelených luk,“ hlásil David Dařílek z lyžařského areálu ve Zdobnici.

Krátkou oblevu pomohl přečkat technický sníh

Problémy pocítili i v největším orlickohorském lyžařském středisku v Deštném. „Nemilosrdná obleva nám dala zabrat. Nejhorší je za námi a nad ránem k nám dorazí ochlazení a sněžení,“ hlásili ještě v pondělí na internetových stránkách provozovatelé deštenského skiareálu.

„Už je to daleko lepší, sníh napadl na hřebenech i v údolí a mohli jsme i uměle zasněžovat. Podmínky se ve středu výrazně zlepšily a vyhlídky na víkend jsou velmi dobré. Pojedeme na všech hlavních sjezdových tratích kromě Zákoutí a sjezdovky Nad Pekárnou. Černá, červená, modrá i snowpark budou k dispozici, jen v neděli bude omezení na černé sjezdovce kvůli závodům. Jinak jsme kompletně připraveni,“ pochvaloval si ve čtvrtek vedoucí skicentra Petr Prouza.

Ke zhruba 35 centimetrům umělého sněhu napadlo v Sedloňově v Orlických horách asi 10 centimetrů přírodního sněhu.

„Podmínky jsou takřka ideální. Po velké oblevě zamrzlo, napadl sníh a v noci na čtvrtek jsme ještě zasněžovali sjezdovku od prostředka až nahoru. Na víkend by mělo být počasí také super, takže k nám můžeme lyžaře pozvat. V provozu je hlavní i dětská sjezdovka, výukové hřiště, školička i půjčovna. I na okolních loukách je už bílo, i když nám to ve středu vítr trochu vyfoukal,“ popsal provozní skiareálu v Sedloňově Marian Kohoutek.

V plném provozu je i areál v Říčkách v Orlických horách, kde se s oblevou vypořádali bez problémů.

„Na sjezdovkách je hlavně odolný technický sníh, který je schopen krátkodobou oblevu bez problémů přečkat. Musím to zaťukat, ale situace se zlepšila, připadlo zhruba 10 centimetrů sněhu a ještě ve čtvrtek jsme využili mrazivých teplot, abychom vyrobili ještě více sněhu. O víkendu budeme kompletně v provozu,“ potvrdil šéf areálu v Říčkách Jan Duffek.

Naopak problémy přetrvávají v Rokytnici v Orlických horách. Areál byl ve čtvrtek mimo provoz, pravděpodobně to tak zůstane i v příštích dnech a není vyloučeno, že tam letošní lyžařská sezona skončila, aniž by začala.

„Je to špatné. Zasněžovat se nám už nevyplatí, takže nezbývá než doufat v přírodní sníh. Pokud nenapadne, asi jsme letos skončili,“ konstatoval Roman Štěpánek z rokytnického lyžařského areálu.

Vlekaři v Deštném mohli spustit zasněžování až začátkem prosince

