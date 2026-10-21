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Zemřel rektor hradecké univerzity Jan Kříž. Pro školu dýchal, vzpomínají na něj

Tomáš Hejtmánek
  13:10

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Rektor UHK Jan Kříž | foto: archiv UHK

Po dlouhé a těžké nemoci zemřel rektor Univerzity Hradec Králové Jan Kříž. V čele univerzity stál od roku 2024, předtím působil jako děkan Přírodovědecké fakulty UHK. Zemřel ve středu 21. října. Univerzitu nyní vede statutární prorektorka Leona Stašová.

Zprávu oznámila škola na svém webu a v zasedací místnosti rektora v Rokitanského ulici zřídila pietní místo. Kříž více než rok bojoval s onkologickým onemocněním. Otevřeně o tom informoval loni na podzim na svém Facebooku.

„Těžce se mi s vámi sdílí, že mi bylo diagnostikováno onemocnění onkologického charakteru. Pečuje o mě špičkový tým Fakultní nemocnice Hradec Králové a procházím intenzivní a náročnou léčbou včetně chemoterapie,“ uvedl tehdy Kříž s vysvětlením, že léčba je na něm viditelná a v akademické obci se o jeho zdraví diskutovalo.

Tehdy uvedl, že mu nemoc neznemožňuje vykonávat funkci rektora. Ještě letos v červenci byl s výpravou na mezinárodní fyzikální olympiádě v Kolumbii.

Rektor UHK Jan Kříž
Rektor UHK Jan Kříž
Rektor UHK Jan Kříž
Děkanka Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Alena Myslivcová Fučíková po jmenování do funkce rektorem Janem Křížem.
4 fotografie

„Svůj boj v posledních měsících života přirovnával k hokejovému zápasu. Společně s ním jsme jako jeho nejvěrnější fanynky a fanoušci věřili, že i tentokrát se mu podaří zvítězit, stejně jako v mnohých předchozích životních utkáních,“ uvedli zástupci univerzity.

Křížovi by v prosinci bylo 52 let. Po absolvování Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Věnoval se teoretické fyzice, astronomii a astrofyzice. Během doktorských studií pracoval jako výzkumný pracovník v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd v Řeži u Prahy.

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Na Univerzitě Hradec Králové pracoval od roku 2003. Po vzniku Přírodovědecké fakulty v roce 2010 působil na různých funkcích v managementu fakulty či univerzity, od roku 2016 zastával funkci prorektora pro strategii a rozvoj a od března 2019 byl děkanem Přírodovědecké fakulty. V minulém volebním období byl také zastupitelem Hradce Králové za ODS.

„Vedle etablovaného odborníka, lídra v oblasti práce s talentovanou mládeží a zkušeného manažera, ztrácíme v osobě Jana Kříže zejména fér a rovného muže, který svým nadšením pro smysluplné věci dokázal strhnout davy a pro UHK dýchal,“ doplnila univerzita.

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