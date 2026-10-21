Zprávu oznámila škola na svém webu a v zasedací místnosti rektora v Rokitanského ulici zřídila pietní místo. Kříž více než rok bojoval s onkologickým onemocněním. Otevřeně o tom informoval loni na podzim na svém Facebooku.
„Těžce se mi s vámi sdílí, že mi bylo diagnostikováno onemocnění onkologického charakteru. Pečuje o mě špičkový tým Fakultní nemocnice Hradec Králové a procházím intenzivní a náročnou léčbou včetně chemoterapie,“ uvedl tehdy Kříž s vysvětlením, že léčba je na něm viditelná a v akademické obci se o jeho zdraví diskutovalo.
Tehdy uvedl, že mu nemoc neznemožňuje vykonávat funkci rektora. Ještě letos v červenci byl s výpravou na mezinárodní fyzikální olympiádě v Kolumbii.
„Svůj boj v posledních měsících života přirovnával k hokejovému zápasu. Společně s ním jsme jako jeho nejvěrnější fanynky a fanoušci věřili, že i tentokrát se mu podaří zvítězit, stejně jako v mnohých předchozích životních utkáních,“ uvedli zástupci univerzity.
Křížovi by v prosinci bylo 52 let. Po absolvování Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Věnoval se teoretické fyzice, astronomii a astrofyzice. Během doktorských studií pracoval jako výzkumný pracovník v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd v Řeži u Prahy.
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Na Univerzitě Hradec Králové pracoval od roku 2003. Po vzniku Přírodovědecké fakulty v roce 2010 působil na různých funkcích v managementu fakulty či univerzity, od roku 2016 zastával funkci prorektora pro strategii a rozvoj a od března 2019 byl děkanem Přírodovědecké fakulty. V minulém volebním období byl také zastupitelem Hradce Králové za ODS.
„Vedle etablovaného odborníka, lídra v oblasti práce s talentovanou mládeží a zkušeného manažera, ztrácíme v osobě Jana Kříže zejména fér a rovného muže, který svým nadšením pro smysluplné věci dokázal strhnout davy a pro UHK dýchal,“ doplnila univerzita.