Za nábor Filipínců podnikatel zaplatil čtvrt milionu, po půl roce mu utíkají pryč

Václav Hak s bratrem pokračují v rodinné tradici, jsou pátou generací, která na 160 hektarech půdy v Hradci Králové a v dalších lokalitách na východě Čech hospodaří. Pěstují brambory, květák, kořenovou zeleninu i technické plodiny. U kruhového objezdu v Plotištích mají vyhledávanou prodejnu.
Z 24 zaměstnanců jich na poli pracuje třetina, Češi mezi nimi dávno nejsou. „Když dám inzerát, nepřihlásí se nikdo. Čechy jsme tu naposledy měli před deseti lety,“ přiznává Václav Hak.
Investice, kterou jsem do nich vložil, se mi za půl roku nemůže vrátit. Je to, jako kdybych každému dal k měsíční výplatě deset tisíc korun.