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Za nábor Filipínců podnikatel zaplatil čtvrt milionu, po půl roce mu utíkají pryč

Tomáš Plecháč
  12:00
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Místo českých zaměstnanců pracují na poli u Hradce Králové Filipínci. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Personální krizi v českém zemědělství se Václav Hak z hradeckých Plotišť rozhodl řešit angažováním filipínských pracovníků. Za čtyři zaplatil agentuře čtvrt milionu korun, ale ti si po šesti měsících začali brát volno a jezdit na výběrová řízení. Hrozí, že stejně jako řada dalších podnikatelů o ně bez náhrady přijde.

Václav Hak s bratrem pokračují v rodinné tradici, jsou pátou generací, která na 160 hektarech půdy v Hradci Králové a v dalších lokalitách na východě Čech hospodaří. Pěstují brambory, květák, kořenovou zeleninu i technické plodiny. U kruhového objezdu v Plotištích mají vyhledávanou prodejnu.

Z 24 zaměstnanců jich na poli pracuje třetina, Češi mezi nimi dávno nejsou. „Když dám inzerát, nepřihlásí se nikdo. Čechy jsme tu naposledy měli před deseti lety,“ přiznává Václav Hak.

Investice, kterou jsem do nich vložil, se mi za půl roku nemůže vrátit. Je to, jako kdybych každému dal k měsíční výplatě deset tisíc korun.

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