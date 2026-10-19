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Řidič náklaďáku se nevešel pod most na okraji Hradce, utrhl nástavbu vozu

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  14:57

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Nehoda nákladního auta pod železničním mostem u Svinárek v Hradci Králové (19. října 2026) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Na okraji Hradce Králové narazil v pondělí řidič nákladního auta do železničního mostu. Při průjezdu pod mostem utrhl nástavbu náklaďáku. Na železniční trati z Hradce na Třebechovice pod Orebem kvůli tomu nejezdily vlaky, ale provoz byl asi po hodině obnoven. Policisté už také otevřeli silnici.

Nehoda se stala před 12:30 pod železničním mostem, kudy vede silnice od Slatiny na Svinárky. Hned za podjezdem sídlí logistická společnost.

Nehoda nákladního auta pod železničním mostem u Svinárek v Hradci Králové (19. října 2026)

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„Řidič nerespektoval dopravní značení. Nehoda se obešla bez zranění, alkohol řidič nenadýchal. Policisté vyřešili nehodu v příkazním řízení a uložili řidiči pokutu 1 500 korun,“ řekla mluvčí hradecké policie Karolína Hynková.

Železniční most podle ní poškozen není, škoda na nákladním autě je 700 tisíc korun.

Na místě zasahovali hasiči z hradecké centrální stanice, most kontrolovali hasiči Správy železnic.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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