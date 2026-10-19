Nehoda se stala před 12:30 pod železničním mostem, kudy vede silnice od Slatiny na Svinárky. Hned za podjezdem sídlí logistická společnost.
„Řidič nerespektoval dopravní značení. Nehoda se obešla bez zranění, alkohol řidič nenadýchal. Policisté vyřešili nehodu v příkazním řízení a uložili řidiči pokutu 1 500 korun,“ řekla mluvčí hradecké policie Karolína Hynková.
Železniční most podle ní poškozen není, škoda na nákladním autě je 700 tisíc korun.
Na místě zasahovali hasiči z hradecké centrální stanice, most kontrolovali hasiči Správy železnic.
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