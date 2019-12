Výluka u Jaroměře se protáhne o týden, cestující čeká nejspíš zpoždění

Předešlé výlukové jízdní řády skončily v sobotu a od neděle platí změna jízdních řádů. Navíc informace o prodloužení výluky přišla pozdě, a tak nebylo možné stávající dopravní opatření prodloužit.

Dosud předsunuté vlaky z Trutnova tak od neděle jezdí v původních časech, předpokládá se, že náhradní doprava nabere zpoždění a není jisté, zda cestující stihnou přípoje.

Konkrétně třeba cesta rychlíkem R 932 Krakonoš v pondělí ráno od Trutnova do Hradce Králové se nijak příliš nevymykala, autobus z České Skalice do Jaroměře neskončil v žádné zácpě a cestující dorazili do Hradce kolem čtvrt na devět, ač podle jízdního řádu to mělo být už v 7:55.

„Dohodli jsme se, že vlaky by na náhradní autobusovou dopravu měly počkat. Tento týden bude asi poznamenán zpožděními. My jsme se připravovali, že výluka potrvá i o dva měsíce déle. To by byl daleko větší problém,“ přiznává náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS).

Mezi Českou Skalicí a Trutnovem mohou vybrané spoje nabrat zpoždění až 20 minut. Ne vždy však bude možné, aby vlaky na autobusy čekaly. Zpoždění by se přenášelo na další tratě.

„Pro omezení jeho přenosu na další vlaky a regiony bude nutné rozvázat i některé přípoje,“ potvrzuje regionální mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

Dopravce nasadí několik linek náhradních autobusů, které mají výluku kompenzovat. Kromě osobní linky Z a rychlíkové linky R mezi Jaroměří a Českou Skalicí půjde o linku N z Jaroměře do Náchoda, která nikde jinde nestaví.

Zcela nová bude přímá linka T mezi Jaroměří a Trutnovem, s níž by cestující z Trutnova měli stíhat přípoje v Jaroměři. Náhradní doprava by měla stát dráhy 2 miliony korun a zaplatí ji dodavatel stavby.

Přestože ke změně v náhradní dopravě dojde v neděli, dráhy o nich na svém webu informovaly teprve před týdnem. Až do poslední chvíle totiž nebylo jasné, jak dlouho se práce protáhnou.

„Informace o zprovoznění úseku Jaroměř - Česká Skalice jsme se závazně dozvěděli v pátek 6. prosince, přes víkend se zpracovával jízdní řád a v pondělí 9. prosince je již informace na našem webu. Na zajištění náhradní dopravy se pracovalo s předstihem již po prvních informacích o problému,“ vysvětluje Novotná.

Potíže nastaly kvůli zabezpečovacímu zařízení na 11 přejezdech mezi Jaroměří a Českou Skalicí. Dodavatel technologie AŽD Praha je nestihla dokončit.

„Objevila se řada doplňujících připomínek a podnětů. Byla to zejména změna v zabezpečení vleček Rychnovek a AGRO. Pracujeme s maximálním úsilím, ale bez patřičného přezkoušení nebudeme systémy aktivovat a předávat. Je však pravděpodobné, že stavbu předáme ještě dříve. Záleží, jak dopadnou bezpečnostní zkoušky,“ říká mluvčí AŽD Praha Jiří Dlabaja.