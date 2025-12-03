Přestavba železnice k automobilce zadrhává, nadjezd v Týništi se zpozdí

Tomáš Hejtmánek
  18:14
Modernizace nádraží v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku, která má přinést také výstavbu nadjezdu nad železniční tratí v centru města, se nejspíš o rok odloží. Správa železnic měla už v létě vybrat zhotovitele, ale zatím nemá ani povolení záměru. Přestavba kolejí v Týništi je součástí velké modernizace trati do Solnice, která začala letos na jaře a má celkem přijít na 6,7 miliardy korun. První část prací jde do finále.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Správa železnic (SŽ) ještě na jaře počítala, že v létě vybere zhotovitele dalších etap a nejpozději zjara příštího roku začne stavět. Jenže kvůli chybějícímu povolení bude zakázku soutěžit až v příštím roce. To znepokojuje týnišťské obyvatele, kteří už roky trpí v dlouhých kolonách na přejezdu u vodárenské věže. Vyřešit to má plánovaný nadjezd.

„Situaci sledujeme, ale mnoho informací nemáme. Je to pro nás klíčová záležitost, protože auta stojí na závorách desítky minut,“ řekl starosta Týniště Michal Procházka (SNK s podporou TOP 09).

Železničáři plánují modernizovat hlavně nákladovou část týnišťského nádraží. Změnit se má také zabezpečovací systém a je nutno přestavět koleje na obou koncích stanice. Zásadní pro město bude však nadjezd. V minulosti se uvažovalo i o podjezdu, ale ten kvůli spodní vodě projektanti nakonec zavrhli.

Seřazovací nádraží Lipovka umožní poblíž automobilky řadit vagony s novými vozy. Dosud se řadily až v Týništi nad Orlicí.
Železniční stanice Týniště nad Orlicí
Trať protíná novou průmyslovou zónu Solnice-jih. Sloupy jsou připravené na elektrizaci dráhy.
Modernizace kolejí a nová zastávka Solnice přímo u brány automobilky Škoda Auto.
Výhybna Rašovice umožní zvýšit kapacitu trati do Solnice i Letohradu.
40 fotografií

Týniště je dnes železniční tratí rozpůleno a kvůli hustému provozu na železnici dochází k dopravním problémům na ulicích. Na řešení si však místní ještě počkají. Správa železnic nyní aktualizuje projektovou dokumentaci, aby mohla požádat o povolení záměru podle nového stavebního zákona.

„Žádost o společné povolení plánujeme podat na začátku příštího roku,“ uvedl pro MF DNES mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Auta stojí na závorách i čtyřicet minut, radnice si vymohla podjezd trati

Přestavba stanice v Týništi nad Orlicí je součástí velké modernizace železniční trati do Solnice, která má přijít na 6,7 miliardy korun a jejíž první část začala letos na jaře. Ve druhém balíku prací má kromě Týniště přijít na řadu také modernizace trati z Častolovic do Lipovky u Rychnova nad Kněžnou, výstavba výhybny Tutleky a především elektrizace celé trati z Týniště do Solnice.

Nově bude trať využívat také systém GSM-R a zabezpečení ETCS.

„Realizace se bude soutěžit společně jako soubor staveb, tendr na zhotovitele a zahájení prací předpokládáme v příštím roce a nejrozsáhlejší práce ve výluce pak od jara 2027,“ sdělil Gavenda.

Plán železničářů však předpokládá, že se podaří rychle získat potřebná povolení, a hladký průběh výběru zhotovitele. Hotovo chtějí mít zkraje roku 2028. To je prakticky o rok déle, než se dosud uvádělo.

První část jde do finále

První soubor prací, který zahrnuje dvě etapy za celkem 2,8 miliardy korun, začal na jaře. Stavbaři už stihli nahradit dva železniční mosty v Častolovicích, modernizovat koleje mezi Častolovicemi a Týništěm a vybudovat výhybnu u Rašovic. Ta umožní křížení vlaků na jednokolejné trati a tím zvýšení kapacity jak pro osobní, tak především pro nákladní dopravu.

Největší částí zakázky, kterou získaly společnosti Eurovia CZ, Chládek a Tintěra a GJW Praha byla výstavba seřazovacího nádraží v nově budované průmyslové zóně Solnice-jih a související úprava tamní železnice.

Modernizace zahrnuje úpravy nádraží v Týništi nad Orlicí, nové mosty v Častolovicích, výhybny Rašovice a Tutleky a především seřazovací nádraží v Lipovce.

Modernizace zahrnuje úpravy nádraží v Týništi nad Orlicí, nové mosty v Častolovicích, výhybny Rašovice a Tutleky a především seřazovací nádraží v Lipovce.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Stavbaři během výluky vybudovali nové překladiště v Lipovce a nové zastávky v Lipovce a Solnici, prodloužili také nástupiště v zastávkách Lípa, Čestice a Častolovice. Postaveny jsou nové technologické objekty v Týništi nad Orlicí, Rašovicích a v Solnici na nákladovém a osobním nádraží,“ popsal dosavadní práce Gavenda.

V hotovém úseku jsou už připraveny základy pro budoucí stožáry elektrické trakce. Troleje se však instalují až v závěrečné fázi prací v celém úseku.

Čekání na obchvat

Do finále míří i budování průmyslové zóny, kterou jižně od Solnice staví Královéhradecký kraj. Zhruba polovinu už odkoupila Škoda Auto a na zbývající část chystá kraj soutěž. Nyní se připravují podklady k žádosti o kolaudaci.

„Nejpozději v lednu chceme zónu předávat do předčasného užívání,“ řekla Jana Jiráňová z krajského investičního centra CIRI.

Pro automobilku v Kvasinách staví nové nádraží, celou trať zrychlí a elektrifikují

Kraj má ještě v plánu postavit silniční přivaděč do zóny od Rychnova nad Kněžnou. S tím však může začít, až stát bude mít povolení na stavbu obchvatu Rychnova nad Kněžnou. S jeho získáním se počítá v roce 2027.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Takový vánoční strom jste ještě neviděli. Modřín na Náchodsku nemá žádné jehličí

Agentura Dobrý den osvědčila, že ozdobený modřín na Novém Hrádku drží český...

V Novém Hrádku na Náchodsku mají hodně netradiční vánoční strom. Je jím asi třicetiletý modřín. V městysu totiž potřebovali nevhodně rostoucí jehličnan pokácet, ale bylo jim líto s ním rovnou...

Peníze chybí. ŘSD nechce podepsat smlouvy na dálnice do Trutnova a Jičína

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Kvůli nejistotě ohledně rozpočtu na příští rok zatím odmítlo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) podepsat smlouvy o stavbě dálnic D11 z Jaroměře do Trutnova a D35 z Úlibic do Hořic na Jičínsku. Na...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

Azuro a půl metru sněhu. V Krkonoších si lyžaři užívají první upravené sjezdovky

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Několik mrazivých nocí a sněžení stačily k tomu, aby lyžařská sezona nejen v Krkonoších začala na několika místech najednou. V pátek ráno vyrazily stovky lyžařů na Černou horu a do Špindlerova Mlýna,...

ONLINE: Třinec znovu vede o vě branky, Olomouc dominuje ve Vítkovicích

Sledujeme online
Lukáš Nahodil z Olomouce se raduje z gólu.

Netradičně ve středu pokračuje hokejová extraliga dvěma zápasy. V dohrávce sedmého kola se od 17 hodin utkává Třinec s Hradcem Králové, naopak v předehrávce 47. kola čelí Vítkovice od 17.30 Olomouci....

3. prosince 2025  18:10,  aktualizováno  18:22

Přestavba železnice k automobilce zadrhává, nadjezd v Týništi se zpozdí

Železniční stanice Týniště nad Orlicí

Modernizace nádraží v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku, která má přinést také výstavbu nadjezdu nad železniční tratí v centru města, se nejspíš o rok odloží. Správa železnic měla už v létě vybrat...

3. prosince 2025  18:14

Jízdenku koupí v mobilu. Nová aplikace ušetří čas cestujícím na východě Čech

V tichosti začala fungovat nová aplikace Iredo. (2. prosince 2025)

Po více než měsíčním testování začala v Pardubickém a Královéhradeckém kraji fungovat nová mobilní aplikace Iredo, která konečně umožňuje nákup jízdenky. Zejména ti, co nepravidelně cestují vlakem,...

3. prosince 2025  14:44

Finanční nejistota trvá, stavby nových úseků D11 a D35 začnou později

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Výstavba dálničních úseků Jaroměř – Trutnov na D11 a Úlibice – Hořice na D35 začne až v příštím roce. Důvodem jsou pokračující nejasnosti ohledně financování staveb.

3. prosince 2025  14:33

Pavilon psychiatrie začne v Jičíně vznikat na jaře

Metro.cz
Vizualizace nového pavilonu psychiatrie v jičínské nemocnici.

Veřejnou zakázku na stavbu pavilonu psychiatrie v jičínské nemocnici vypsal Královéhradecký kraj. Předpokládané náklady jsou 439 milionů korun bez daně. Stavební práce by měly začít příští rok na...

3. prosince 2025  12:06

Speciál velitele policie má beranidlo i balistické vesty pro ochranu hasičů

Nové vozidlo pro velitele policie disponuje speciálním vybavením.

Speciálně vybavený policejní vůz mají nově k dispozici velitelé, kteří v Královéhradeckém kraji vyjíždějí k náročným zásahům jako koordinátoři bezpečnostních složek. Institut Velitele policie...

3. prosince 2025  11:44

V kauze falešných bankéřů v Hradci padly až sedmileté tresty, další soudí

Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem česko-ukrajinského gangu...

Krajský soud v Hradci Králové v úterý vynesl rozsudek nad 6 z 20 obžalovaných v případu česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů. Šestice patřila k operátorům call centra v Oděse,...

2. prosince 2025  17:26

Falešný policejní šéf lákal z ženy milion, úvěr jí rozmluvil skutečný ředitel

Ředitel hradecké krajské policie Petr Sehnoutka (vpravo) a trutnovský policejní...

Milionem korun se málem zadlužila žena, na niž tlačili po telefonu podvodníci. Jeden z nich se dokonce vydával za policejního ředitele v Trutnově. Naštěstí si žena našla na webu kontakt na skutečného...

2. prosince 2025  16:12

Vázy, hold kubismu. Hradec ukázal vítězný návrh kašny pro Velké náměstí

Kašnu z devíti nádob navrhli vítězové soutěže Tomáš Pavlacký a Petr Preininger.

Devět různě vysokých nádob z vysokopevnostního betonu, taková bude nová kašna na Velkém náměstí v Hradci Králové. Bude připomínat kubistické vázy z přelomu 19. a 20. století, kdy se zrodilo...

2. prosince 2025  9:03

Úraz ho nezastavil. Mladý paraglidista z Broumovska uletěl světový rekord

Premium
Paraglidista Hugo Hadaš při jednom z přeletů nad brazilským vnitrozemím (23....

Student broumovského gymnázia Hugo Hadaš láme světové rekordy v paraglidingu. Letos překonal 498 kilometrů nad Brazílií, loni na jiném typu křídla urazil 512 kilometrů. Do vzduchu se přitom vracel po...

1. prosince 2025

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Kauza padělané závěti po továrníku Řípovi. Vdovu čeká nový proces, rozhodl soud

Čtyři ženy jsou obžalované u Krajského soudu v Hradci Králové v případu údajně...

Krajský soud v Hradci Králové se bude muset znovu zabývat případem možné falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi. Odvolací senát v neveřejném jednání zrušil verdikt, který ukládal vdově Aleně...

1. prosince 2025  9:48,  aktualizováno 

Takový vánoční strom jste ještě neviděli. Modřín na Náchodsku nemá žádné jehličí

Agentura Dobrý den osvědčila, že ozdobený modřín na Novém Hrádku drží český...

V Novém Hrádku na Náchodsku mají hodně netradiční vánoční strom. Je jím asi třicetiletý modřín. V městysu totiž potřebovali nevhodně rostoucí jehličnan pokácet, ale bylo jim líto s ním rovnou...

1. prosince 2025  10:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.