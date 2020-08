Hradecký kraj stále neví, jaký směr dá zdravotnictví. Koncepce bude po volbách

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09) dostal za úkol předložit koncepci do konce roku. Dokument má začít platit už od ledna příštího roku.



„Musím říci, že v mnoha ohledech je to velmi zajímavý materiál, akorát že ještě není dopracovaný,“ komentoval stav přípravy první náměstek hradeckého hejtmana Martin Červíček (ODS).

Podle kritiků nejen z opozice přichází šéf krajského zdravotnictví s novou koncepcí pozdě. Představí ji prakticky až po skončení dosavadního čtyřletého mandátu. Přitom po novém koncepčním dokumentu zastupitelé volali už v minulosti, když chtěl Cabicar v orgánech kraje prosadit fúzi nemocnic. Zastupitelé tehdy sloučení odložili s odkazem, že nejprve je třeba vyjasnit, kam bude zdravotnictví dál směřovat.

„Koncepce měla být už dávno. Zaplať Pán Bůh, že se aspoň něco dělo, ale samozřejmě je to všechno pozdě,“ řekla opoziční zastupitelka, lékařka a poslankyně Eva Matyášová (ANO).

„Už před dvěma lety jsem byl poměrně velký kritik a říkal jsem, že bych byl velmi rád, aby se vypracovala koncepce, která by uvedla, co nás ve zdravotnictví čeká a na co se budeme muset zaměřit,“ připomněl Červíček.



„Vytvořit koncepci není zas tak jednoduché. Je za ní mnoho práce minitýmů, dva roky, kdy se lékaři a lékařky scházeli. Ne že by si to za týden vymysleli politici,“ odmítl kritiku za opožděnou přípravu dokumentu Aleš Cabicar.

Zastání však nenachází ani v koalici. „Taktéž jsem doufal, že ta koncepce bude dříve, že bude dána zastupitelům k posouzení ať už na tom předcházejícím, nebo na tomto posledním zastupitelstvu. Rada zavázala pana náměstka, aby koncepci předložil do konce roku. Ta současná letos končí a potřebujeme tedy novou na roky 2021 až 2025,“ sdělil hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).



Pozdě, říká opozice. Je to složité, namítá exministr

„Není ideální, že se v současném zastupitelstvu nepodařilo koncepci projednat a schválit. Zdravotnictví je zásadní oblast, myslím, že už jsme to mohli mít za sebou,“ vyjádřila se náměstkyně Martina Berdychová (Východočeši).

Naopak další koaliční zastupitel a starosta Trutnova Ivan Adamec (ODS) si oddychl, když se dozvěděl, že koncepce nebude na programu posledního jednání zastupitelů:

„V tuto chvíli už bychom to neměli řešit. Ať si to vyřeší nové zastupitelstvo. Schválit těsně před koncem mandátu takovouto koncepci, s níž nová reprezentace nemusí být vůbec ztotožněná, to nemá logiku. Mělo to být hotové už před dvěma lety, aby se to vyzkoušelo a už toto zastupitelstvo tak neslo odpovědnost.“

Podle náměstka Aleše Cabicara mohou za zpoždění také opatření kvůli koronaviru, které vytížily kapacity zdravotního odboru a nemocnic.

„Jde o složitý materiál s množstvím analytických příloh. Aby se mohl formálně schválit, je třeba tyto analýzy upravit do stravitelné podoby,“ vysvětlil Leoš Heger (TOP 09), bývalý ministr zdravotnictví a někdejší šéf hradecké nemocnice, který přípravu dokumentu koordinoval.

Heger se dokonce kvůli tomu vzdal mandátu krajského zastupitele: „Celé je to pojaté apoliticky. Kdybych to psal jako politik, měl bych svázané ruce.“

Koncepce popíše, co v kraji chybí

Dokument se nezabývá jen krajskými zdravotnickými zařízeními, ale zahrnuje kraj jako celek, tedy včetně hradecké fakultky. Jeho obsahem proto není struktura péče a umístění oddělení do jednotlivých nemocnic.

„Neřeší, jakou péči a kde budou nemocnice poskytovat, ale upozorňuje, co nám v kraji chybí. Popisuje, jaká lůžka a jaká péče bude potřeba s ohledem na to, jak se bude vyvíjet struktura populace,“ upozornil Cabicar.

Podle autorů dokumentu by měla zdravotnická zařízení v kraji více spolupracovat. Jde hlavně o spolupráci Fakultní nemocnice v Hradci Králové a krajského zdravotnického holdingu, pod nímž jsou nemocnice v Náchodě, Trutnově, Jičíně, Rychnově nad Kněžnou a Dvoře Králové nad Labem. Obě tyto organizace poskytují téměř po polovině veškeré péče v kraji, menší zařízení jen paběrkují.

„Spolupracovat by měly například ve vzdělávání lékařů, aby jeho část prodělávali v menších nemocnicích a odstranily se stáže, kdy menší nemocnice musejí posílat lékaře třeba na rok pryč a přitom je platí,“ zmínil otázku personálních problémů Leoš Heger. Právě kvůli nedostatku zdravotníků a lékařů jsou už nyní některá oddělení v kraji omezená nebo uzavřená, například porodnice v Trutnově.

Podle koncepce se má zásadně posílit oblast následné péče a také psychiatrie, kde v kraji chybí až 40 lůžek. „Náš kraj patří mezi nejstarší regiony v Evropě. Tomu musíme přizpůsobit naše zdravotnictví. Jedná se právě o sociální lůžka, následná lůžka, o psychiatrii a podobně,“ vysvětlil Cabicar.

Na hraně kapacit je také porodnictví. Kromě personálních problémů v Trutnově jde také o zázemí. Například hradecká fakultní nemocnice dnes registruje téměř polovinu porodů v kraji, což je nad rámec její kapacity.

„Kdyby to mělo takto pokračovat, musí tam něco přistavět. Čekají na pokyn kraje, ale ten by raději vyřešil problémy v Rychnově a Trutnově. Je třeba během jednoho či dvou let rozhodnout, jestli se někde kapacita posílí,“ upozornil Heger.