Silničáři zkouší krotit rychlé řidiče u Adršpachu, cestu místy zúžili

Po dvou letech krajští silničáři zareagovali na petici obyvatel Zdoňova, kteří si stěžovali na silný provoz a na rychlou jízdu. Na necelých pěti kilometrech od března přibyly čtyři úseky, kde je rychlost snížena až na 30 kilometrů v hodině a kvůli oboustranným bariérám se na silnici vejde jen jediné auto. Přeznačena je i křižovatka na Libnou.

Největší problémy, jež se týkají koncového úzkého 1,5kilometrového úseku, tím však nezmizely.

„Už od dřívějška tady mimo obec platí čtyřicítka, jenže ta nikoho nezastaví. A když k tomu letos přidali třicítku vždy jen na šesti metrech, takové bariéry jsou k ničemu. Většina řidičů před nimi ani nepřibrzdí, někteří jedou i 80 nebo 120. Šoféry by donutily přibrzdit jen zpomalovací prahy,“ tvrdí Libor Voděradský, který žije u česko-polské hranice a petici podepsal.

Před svým domem ukazuje, že silnice má šířku jen 3,2 metru. Auta se v aleji obtížně vyhýbají, musí vyjet za krajnici.

„O víkendu nebo ve svátky tu projede během čtvrthodiny 20 až 60 aut v jednom směru. Cyklisté i pěší jsou chudáci. Nedávno jsem šel při kraji silnice a zrcátkem o mě škrtla Polka, řidiči nejsou ochotni ani hnout volantem. Máme invalidního vnoučka a když s ním jdeme na hranici do kempu na nanuka, je to o strach. Kupovali jsme kdysi dům na samotě, na silnici naše děti hrály badminton a přijel sem jen pošťák a autobus, ale teď tu žijeme jako u dálnice,“ porovnává s nelibostí Libor Voděradský.

Kvůli vnoučatům tu neustále hlídají, zda jsou branky do silnice zavřeny. „Byla to taková pohoda, dokud tu nebyl přechod pro auta. Zavřela bych ho,“ říká striktně Jitka Voděradská.

„Někdo si odškrtl úkol“

Chalupáři mají pocit, že odlehlý kout nikoho příliš nezajímá. Když se chystala oprava silnice, doufali, že podél ní bude chodník. Policie sem podle jejich zkušenosti zajede, jen když jsou parkoviště v Adršpachu přehlcená a na hranici je nutné zastavit další příliv polských motoristů

Odstavná parkoviště v polském Mieroszówě nebo displeje informující o zaplněných plochách u skalního města, o nichž se pár let mluví, vidí chalupáři jako hudbu budoucnosti. Přáli by si tu úsekové měření nebo semafory, které by pouštěly auta jedním směrem.

„O polských svátcích se tu doprava znovu zablokovala. Máme z toho pocit, že si těmi bariérami a novými značkami jen někdo odškrtl úkol,“ lamentují.

Náklady na značky a bariéry činily včetně daně 230 tisíc korun. Krajský radní pro dopravu Václav Řehoř tvrdí, že ve Zdoňově krajská Údržba silnic mnoho možností na výběr neměla a musela se řídit tím, co vzešlo z jednání s městem Teplice nad Metují, dopravním inspektorátem a silničním úřadem.

„Původní návrhy na položení retardérů či pevných zábran nešlo uskutečnit vzhledem k zimní údržbě. Úsekové měření nebylo odsouhlaseno, protože by jej muselo zajistit město Broumov. Proto krajští silničáři přistoupili k současným opatřením ke zklidnění dopravy,“ vysvětluje Řehoř (ODS). I podle zpráv od starosty hodnotí bariéry jako přínos, nedostatky jsou však u řidičů nedodržujících předpisy.

22. listopadu 2020

Provoz ve Zdoňově značně souvisí s turisticky atraktivními Adršpašsko-teplickými skalami, kde Poláci podle krajské územní studie tvoří 70 procent návštěvníků, vesměs jednodenních.

Čtyřicet procent jich přijíždí přes Zdoňov, třicet přes přechod Otovice. Adršpašské skály sice již druhým rokem nabízejí rezervační systém na vstupenky i parkoviště a pouštějí na okruh pouze 400 návštěvníků za hodinu, ale na online nákupy zatím přistoupila jen část turistů.

Někteří přijíždějí bez objednaných lístků, zaparkují na soukromých parkovištích a teprve v infocentru zjistí, že se do skal v ten den nedostanou. Přes prázdniny Adršpašské skály pravidelně vyprodávají vstupenky mezi 9. a 16. hodinou, což znamená, že se jim daří rozmělnit dřívější polední špičku. Pomáhá i to, že zájezdy se musí objednat předem.

Strážníci odklánějí auta už v Polsku

I tak letos od dubna do první poloviny července policisté už v 17 případech museli korigovat dopravu kolem Adršpachu.

„Přibližně v polovině z nich došlo k usměrňování provozu na hraničním přechodu ve Zdoňově,“ říká mluvčí hradecké policie Lucie Konečná. Přes přechod se v takové situaci dostanou pěší, cyklisté i motorkáři, motoristé se dozvědí, že do Adršpachu se už nedostanou.

Provozovatelé turistického okruhu Adršpašskými skalami si už na jaře v polském Mieroszówě dohodli spolupráci s tamními strážníky.

„Dodali jsme jim informační letáčky v polštině. V momentě, kdy nejsou volné vstupenky a parkovací místa a od Zdoňova přijíždí velké množství turistů, obrátíme se do Mieroszówa. Místní policie tam začne odklánět turisty, na letáčku je mapa, co mohou v okolí navštívit, a také informace, že si mohou ještě vstupenky objednat a přijet později. Pro ostatní tranzit je průjezd zachován,“ říká Kateřina Menšíková, která se v Technických službách Adršpachu stará o cestovní ruch.

Podle ní také broumovská destinační společnost zesílila kampaň směrem do Polska, jež informuje o rezervačním systému i jiných zajímavostech v regionu.

Kraj dal silnici opravit, pak se otevřela autům

Přes hranici ve Zdoňově dříve směli jen turisté. V prosinci 2007 se Česká republika stala součástí schengenského prostoru, a tak hraniční přechody prakticky zmizely. Královéhradecký kraj poté prosadil silou, aby se silnice přes Zdoňov opravila a směla tudy jezdit auta. Kraj v tichosti zařadil opravu zdejší silnice do rozsáhlého 114milionového projektu, z nějž většinu uhradila Evropská unie.

Spolek B. U. K. protestoval peticí, proti byla dopravní policie i zastupitelé Teplic, přesto se nová vozovka od Zdoňova do Mieroszówa v létě 2011 otevřela. Tehdy se tvůrci projektu radovali, že turistům pomohli zkrátit cestu do Adršpachu o 18 kilometrů.

Příliv automobilistů byl pozvolný. Když se v létě 2011 otevřel přechod pro auta do 2,5 tun, místní to příliš nepociťovali. Vymohli si, že na hraniční přechod nebudou upozorňovat dopravní ukazatele. Jak se však informace o přechodu dostala do navigací, provoz zesílil.

Nejsilnější tu panuje o polských svátcích, o víkendech v turistické sezoně a hlavně po celé léto. Brzy ráno a odpoledne tudy denně projíždějí i pendleři. Celostátní sčítání dopravy v roce 2020 však podle mluvčího kraje ukázalo, že celkový součet zaznamenaných motorových vozidel ve Zdoňově za 24 hodin činil jen 327.