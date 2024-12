Dítě vyroste z nadváhy? Vůbec, zvládne to sotva pětina, říká výživová expertka

Šik třicátnice má pro problémy s obezitou velké pochopení a nezamlčuje, jak moc se podepsaly přímo na jejím životě. Jako mladá však dokázala zhubnout, což ji později nasměrovalo na dráhu nutriční specialistky. Nyní pomáhá rodinám, které mají dítě s nadváhou či obezitou, ale také radí, jak na „nejedlictví“. Úspěch však nepřichází vždy.

Proč máme pořád problém s jídlem, když už o výživě a zdravém životním stylu všechno víme?

Jídlo je od nepaměti naše potřeba, ale zvykli jsme si, že je to i hédonistický požitek. Jsme naučeni, že se nám díky němu vyplaví spolehlivě dopamin, což je příjemné a chceme to. Jídlo používáme k naplnění mnoha potřeb, nejen k nasycení. Když se podíváme, jak se vychovávají děti, jídlo se používá jako nástroj k lecčemu, a to je problém, protože co se děti v raném věku naučí, to si přenáší do dospělosti.