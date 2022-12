Pachatele nesmíte nechat přemýšlet, říká policejní legenda z Orlických hor

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Bývalý šéf rychnovské kriminálky a později okresní ředitel policie Zdeněk Hlaváček shrnul své zkušenosti do knihy Kriminálních případů z Orlických hor. Nejvíce riskoval při objasnění krádeže a znásilnění ve zlatnictví v Opočně. „Byla to pro mě srdcová záležitost a angažoval jsem se až moc. Šel jsem do rizika,“ připouští dnes. Vypráví i o zločinech sovětských vojáků nebo fantomovi Orlických hor.