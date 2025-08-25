Přesuňme ostatky manželů Škvoreckých k nám, nabízí Josefovo rodiště Náchod

„S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí paní Zdeny Salivarové-Škvorecké, spisovatelky, překladatelky a životní partnerky Josefa Škvoreckého, rodáka z Náchoda. Za město Náchod vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině, přátelům i všem, kterým byla Zdena Salivarová-Škvorecká blízká,“ uvedla radnice v prohlášení, v němž připomněla, že paní Zdena stála manželovi po boku nejen v osobním, ale i profesním životě.
Zdena Salivarová se za Josefa Škvoreckého provdala v roce 1958. V zámoří žili od roku 1969, kdy se rozhodli nevrátit z cesty po Spojených státech amerických. Usadili se v kanadském Torontu, kde v roce 1971 založili exilové vydavatelství Sixty Eight Publishers (psáno i jako ‘68 Publishers – pozn. red.). V něm manželé vydávali exilové a samizdatové československé autory.
Zemřela spisovatelka Zdena Salivarová, manželka Josefa Škvoreckého
„Nakladatelství se stalo symbolem svobody slova a mostem mezi českou literaturou doma i v zahraničí. Náchod si jejich odkazu nesmírně váží. Josef Škvorecký má ve svém rodném městě stálou expozici ve Spolkovém domě a také symbolický hrob na Staroměstském hřbitově,“ upozornila radnice.
Náchod se prolíná celým Škvoreckého dílem. Po revoluci se sem pár pravidelně vracel. I proto radnice usiluje o to, aby se manželé do Náchoda vrátili i po smrti. Josef Škvorecký zemřel v roce 2012 ve věku 87 let.
„Nyní cítíme ještě silněji, že právě Náchod je místem, kam oba manželé patří. V budoucnu proto chceme s úctou a v součinnosti s nejbližšími usilovat o to, aby zde našli společný odpočinek. Již nyní jsme v kontaktu s neteří paní Zdeny a podnikneme veškeré potřebné kroky,“ dodala radnice.