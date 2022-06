Deset let zavřená lávka na hradecké Benešově třídě má stavební povolení

Stávající lávku muselo město kvůli havarijnímu stavu zhruba před deseti lety uzavřít. Teď se místní snad konečně dočkají jejího zprovoznění.

„Rampa už je historická. Deset let se to obchází, přitom to byl důležitý a funkční most,“ kroutí hlavou nad neskutečně dlouhým martyriem předseda zdejší komise místní samosprávy (KMS) Bedřich Kabilka.

Kvůli uzavřenému mostu trpí hlavně obchody za Kozlovkou, kam se lidé špatně dostávají, citelně tam proto klesly tržby. Lidé se po rampách podél domů dál nedostanou a musejí místo dlouze obcházet, zpět za Kozlovku se tak vrátí málokdo.

Potíž je, že město se kdysi rozhodlo místo opravy původní konstrukce postavit lávku novou. To je v Hradci běh na dlouhou trať. Radnice získala stavební povolení teprve nedávno, právní moci by mělo nabýt v těchto dnech. Pak by se měl rozeběhnout kolotoč výběru zhotovitele a posléze samotné stavby.

„Peníze na to jsou alokované ještě z minulých období, v tom by problém být neměl. Musíme ale nechat projekt přepočítat, jestli se do té částky vejdeme při dnešních cenách. Pokud ne, museli by zastupitelé souhlasit s navýšením položky,“ říká náměstek hradeckého primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

Lávka bude snad už na podzim

Jenže právě to může být problém, peníze se totiž městské kase nedostávají. Právě kvůli vysokým nákladům se vedení města na posledním zastupitelstvu snažilo o přehodnocení projektu mateřské školy Podzámčí II. Benešova třída je to ještě citlivější téma, protože investice do bulváru měly ve volebním programu snad všechny subjekty.

„Já bych byl rád, kdyby se to stihlo rozjet do podzimu, protože pak se může změnit garnitura na magistrátu a zase to dostane puntík. Když se to začne, snad už se to dostaví,“ naráží na předvolební dobu Kabilka.

Podle náměstka Bláhy by to neměl být problém. Pokud se stihne rozpočet přepočítat, mohli by o výběrovém řízení na zhotovitele zastupitelé rozhodovat ještě v červnu, případně na konci prázdnin: „Uvidíme, jaká bude situace v závěru stavební sezony, ale já si myslím, že bychom na podzim mohli začít stavět.“

Pro obyvatele Benešovy třídy by to byl druhý zásadní signál, že je město nehodilo přes palubu. První přišel se schvalováním letošního rozpočtu, kam se na opravy a údržbu bulváru podařilo zařadit 10 milionů korun. Z nich postupně ukrajují hlavně městské technické služby, nejčastěji na opravy propadlých chodníků či rozpadajících se nájezdových ramp pro kočárky a vozíčkáře.

„Musím je pochválit, v poslední době je s nimi velmi dobrá spolupráce,“ přiznává místopředsedkyně KMS Zuzana Benešová.

Do zánovních garáží prší či sněží

Právě peníze na běžnou údržbu Benešovky v minulosti citelně chyběly. Projevilo se to i na stavu relativně nových garáží pod centrální částí bulváru, která prošla před osmi lety kompletní rekonstrukcí. Do podzemí zatéká, zřejmě i kvůli zanedbané údržbě.

„Tady je zanesený odtokový žlab a když hodně zaprší, voda se v něm vzedme a najde si cestu jinudy,“ ukazuje v opravené části předseda sdružení vlastníků (SVJ) sousedního domu Bohuslav Říčař.

29. března 2022

O kus dál nelze přehlédnout špatně provedené napojení hydroizolace a při bližším zkoumání před domem Říčař odhaluje zcela odchlipující se izolaci:

„Tady je to pěkně vidět, tmel už povolil a voda může touto spárou stékat přímo pod izolaci a dolů do garáží.“

Na zatékání do garáží si uživatelé začali stěžovat jen pár let po jejich dokončení. Časem se přidaly i další potíže, například u jižního vjezdu nejdou otevřít vrata, a tak řidiči musí objíždět prakticky celý bulvár, aby mohli na krytá stání zajet. Přitom to pro ně není levná záležitost, ročně za parkování pod střechou platí tisíce korun.

„Tady je problémů hromada, nejen zatékání. Když přijedu, rozsvítí se celá dlouhá garáž. Proč se nerozsvěcí postupně, jak se auto blíží? Navíc do domu vedou schody, takže žádná bezbariérovost. Největší potíž ale je, že sem velkými průduchy ve stropě prší a chumelí. Na podlaze je hladký beton, na tom se snadno uklouzne,“ popisuje nežádoucí stav Bronislav Vávra, který v garáži parkuje.

Garáže už dříve reklamovali

Po vyřešení problémů s vodou v garážích místní volali dlouho, teď by se měli konečně dočkat. Do problému se osobně vložil náměstek pro správu majetku Pavel Marek (ANO), který chce alespoň některé kroky prosadit ještě letos:

„Budeme se to snažit opravit, ale není to úplně jednoduché. Zatékání může mít spoustu různých skrytých důvodů. U této investice v minulosti byly reklamace, které nejspíš ještě nejsou uzavřené. Teď čekáme na informaci od investičního odboru, zda by se zatékání mohlo do nich zařadit. Pokud ne, byla by to záležitost buď technických služeb, nebo správy nemovitostí.“

Podle předsedy SVJ Říčaře, který sám pracuje ve stavebnictví, při budování garáží zřejmě došlo k chybám při izolaci proti povrchové vlhkosti. Většina vody se dolů dostává kolem prostupů dešťové kanalizace, které nejsou opatřeny těsnicími manžetami.

„Vidět to bylo při sondách, které se dělaly naproti. Bylo evidentní, že tam voda skoro ve všech prostupech protéká podél. Další věc jsou lemovací zídky na parkovištích a chodnících, ke kterým je přitažena izolace. Ta není ukončena, jak by měla být, je pouze přimáčknutá a dotmelená,“ uvádí Bohuslav Říčař.

Zatímco podél prostupů se voda dostane do garáží hned, netěsnící izolací může stékat do konstrukce a v podzemí se projeví až po čase.