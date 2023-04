Hradec nevyřešil problémy na cyklostezce do Ruseka, stále je pod vodou

Téměř každý den vyráží paní Kateřina na okraji Hradce Králové s fenkou Lucinkou na procházku po cyklostezce, která spojuje Rusek s dalšími městskými částmi Pileticemi a Pouchovem. Několik posledních dní se však v polovině trasy musí otočit. Stezka je totiž po deštích pod vodou.

„Když dva dny prší, tahle část se zalije a vůbec nejde projít. Voda se přeleje až do pole a to se hned rozbahní,“ ukazuje paní Kateřina na zatopený úsek.

Pod vodou se pravidelně ocitají dva úseky uprostřed trasy. Zatímco z prvního se voda už stahuje, takže po kraji stezky lze přejít suchou nohou, ve druhém je jí asi deset centimetrů.

„Tady je stezka v takovém dolíku, tak to tam stéká. Stačí dva dny deště. V pátek a v sobotu to nešlo projít vůbec, teprve v neděli první kaluž trochu ustoupila,“ pokračuje.

Problémy trvají tři roky

Problémy s vodou se objevily hned, když stavaři cyklostezku v prosinci 2019 dokončili. Avšak ani teď po více než třech letech nemají řešení, a tak lidé musí místo obcházet a cyklisté projíždět opatrně.

Místní si proto opakovaně stěžují na městě. „Lidé tam chodí hodně, je to opravdu frekventované. Snažili jsme se najít řešení, ale nedaří se,“ říká předseda komise místní samosprávy v Ruseku Aleš Mahdal.

„Aby to bylo nejlevnější, zkopíruje se terén a je to. Kdyby se navezlo dvacet tatrovek, srovná se to,“ hartusí Petr Hradil, který právě obří kaluží projel na horském kole. Jen o pár minut později pokouší projet kaluž další jezdec, mnohem odvážnější. Vodu zdolává na elektrické koloběžce s baterií jen pár centimetrů nad hladinou.

„Jezdím tu každý den, když je hezky. Je to tady při každém dešti. Většinou to obejdu po poli, ale když je na kraji trochu míň vody, projedu,“ říká student Martin z nedaleké Skaličky.

Dohodu zhatila smrt jednatele

Hradecká radnice se od února 2020 dlouho dohadovala s projektantem i zhotovitelem, kdo za chybu může. Nakonec se na podzim 2021 dohodli, že stezku upraví stavební firma Matex. Jenže v říjnu 2021 spáchal její jednatel sebevraždu a firma skončila v konkurzu, a tak dohodu neměl kdo realizovat.

„Předpokládám, že kdyby nedošlo k té nešťastné události, už by byla věc vyřešena,“ míní tehdejší investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS).

Bláha už v březnu 2020 České televizi tvrdil, že město stavbu reklamovalo. Jenže jak nyní zjistila MF DNES, k řádné reklamaci nikdy nedošlo. Místo toho se radnice s Matexem i projektantem snažila o dohodu. I laickým okem je zřejmé, že na vině může být i špatný projekt. Stezka vede pod úrovní vedlejší silnice a nejhorší zaplavovaný úsek je v dolíku hned vedle propustku pod ní. Je tedy logické, že v místě bude více vody než jinde.

„Řekla bych, že je to chyba projektu. Když je silnice výš a cyklostezka níž a navíc v území, které se vždy na jaře zaplavuje, není to úplně šťastné řešení. Na mě to dělá dojem, že tam chybí propustek,“ usuzuje předsedkyně dopravní komise v Hradci Králové Eva Vortelová (ODS), vedoucí investičního odboru Údržby silnic Královéhradeckého kraje, jež v současnosti připravuje rekonstrukci sousední silnice.

„Měla by se opravovat do pěti let. Pokud by se při tom upravil propustek v silnici, možná by to pomohlo. Je možné, že je nakloněn tak, že svádí vodu na stezku,“ míní.

Podle exnáměstka Bláhy se město snažilo projekt reklamovat, ale zadání zakázky to neumožnilo. „Pochybení projektanta v době, kdy jsem se tomu věnoval, se neprokázalo,“ tvrdí. Proto město jednalo o dohodě.

Technici vodu odčerpávají

Jakmile společnost Matex zamířila do konkurzu, řešení zamrzlo. Technické služby dál posílají na stezku své pracovníky, aby vodu z kritických míst odčerpávali. V zimě rozsekávají led a odhazují ho do příkopů.

„Čerpáme vodu, ale protože na stezku dál natéká, dávají se tam značky. Čekáme na rozhodnutí zřizovatele,“ říká ředitel technických služeb Tomáš Pospíšil.

Teprve nové vedení radnice na podzim oslovilo konkurzního správce, zda ještě může uplatnit reklamaci, a dočkalo se odpovědi: Hradec lhůty promeškal.

„Město se správcem konkurzní podstaty od podzimu řeší, jestli Matex drží městu záruční lhůty. Na opakované žádosti města správce začátkem dubna odpověděl, že záruka držena není. Nyní se řeší další postup,“ vysvětluje mluvčí města Kateřina Rohlíčková.

Podle současného náměstka pro majetek Pavla Vrbického (Piráti) není vyloučeno, že radnice nakonec opravu zaplatí ze svého: „Mám informaci z technických služeb, že pokud dostanou pokyn, jsou schopni to upravit.“