Zrádná zatáčka, kam často létá záchranářský vrtulník, má nové značení

Jen od října do půlky ledna tady záchranářský vrtulník přistával třikrát.

„Komunikace je od minulého týdne osazena dopravním značením, které více zdůrazňuje směr jízdy a doporučenou rychlost. Jde o plnění doporučení, která vzešla z bezpečnostní inspekce,“ potvrdila policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

K změnám přispěly zejména dvě dopravní nehody, při nichž zemřeli dva lidé. V říjnu krátce před půlnocí tam havaroval VW Golf, který přejel do protisměru, do příkopu a na poli se převrátil. Obětí se stala čtyřiadvacetiletá spolujezdkyně.

Dva dny před Vánocemi se u křížku připomínajícího předchozí tragédii srazila osobní vozidla Dacie Logan a Land Rover. Těžce zraněného devětapadesátiletého šoféra dacie z vraku vyprostili hasiči, ten však v nemocnici zraněním podlehl.

Potřetí vrtulník zamířil nad pole u Kosiček k vážné nehodě v pátek 14. ledna. Popis průběhu nehody se od těch předchozích příliš nelišil: Řidič VW Passat jedoucí od Kosiček k silnici I/11 v pravotočivé zatáčce nepřizpůsobil rychlost jízdy, dostal smyk a přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucí Škodou Favorit. Pro zraněnou dvaapadesátiletou řidičku favoritu přiletěl vrtulník, pětatřicetiletého řidiče passatu odvezla do nemocnice sanita.

Na první pohled nenápadná zatáčka je zrádná, avšak podobných je na silnicích třetí třídy v regionu řada. Místní řidiči o ní dobře vědí. „Ta zatáčka vynáší, je potřeba tam jet opatrně. Služebně tam jezdíme dvakrát za týden a už před těmi nehodami jsem si dávala pozor. Je potřeba tam jet pomalu,“ uvedla před časem pošťačka, která po okolních obcích rozváží zásilky.

„Stejně jako u jiných dopravních nehod s tragickým následkem jsme v místě uskutečnili bezpečnostní inspekci, která však rizikové faktory, které by mohly zhoršovat následky dopravních nehod či jinak přispěly k jejich vzniku, neodhalila. Přestože tam jsou kromě dopravního značení ještě směrové sloupky, doporučili jsme provedení dalších úprav, které by mohly bezpečnost zvýšit. Obě dopravní nehody se udály za šera či tmy, tedy za snížené viditelnosti, kdy je třeba, aby řidiči byli více opatrní a ostražití,“ sdělila ještě před umístěním nového značení mluvčí Vlčková.

18. ledna 2022

Situace u Kosiček připomíná, že i přehledný a zdánlivě bezpečný úsek může představovat riziko, a zejména, že i ten vyžaduje pozornost šoférů na členitých okreskách.

S mluvčí policistů se shodl i starosta Kosiček Jaroslav Hubert (Sdružení nezávislých kandidátů Kosičky), který už před časem o opatřeních jednal s policií i silničáři:

„Je to prostě zatáčka. Nejsem dopravní expert, takže její nebezpečnost nejsem schopen posoudit. Myslím si však, že když se tam pojede rozumnou rychlostí tak, aby byl dodržen zákon o silničním provozu, nemělo by se nic stát. Osobně tam jezdím často a nemám s tím problém. Policie nehody vyšetřovala, bohužel jsou to tragédie.“

V kraji loni policisté evidovali druhý nejvyšší nárůst počtu obětí dopravních nehod v republice hned po kraji Olomouckém. O život přišlo 38 lidí, v roce 2020 jich bylo o 13 méně.