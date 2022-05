Náměstek primátora Hradce chce méně zastupitelů. Hloupý vtip, tvrdí kritici

Návrh vyvolal diskuzi, jak velký zastupitelský sbor je pro krajské město nejvhodnější. Zákon o obcích je poměrně benevolentní. Podle něj má mít město mezi 50 až 150 tisíci obyvateli 25 až 45 členů zastupitelstva. Srovnatelně velká města jako Hradec Králové spíš naplňují horní hranici: České Budějovice i Olomouc jich mají 45, Ústí nad Labem stejně jako Hradec 37 zastupitelů. A třeba dvacetitisícový Náchod má 27členný tým zastupitelů a Trutnov, kde žije kolem 30 tisíc obyvatel, jich má 33.

Pavel Marek svůj návrh obhajuje coby úsporné opatření. „Je zvykem mít 37 zastupitelů, já jsem ze své iniciativy navrhl a budu navrhovat i na zastupitelstvu snížení na 25 zastupitelů. Důvody jsou logické. Všude se nějakým způsobem šetří, každý zastupitel a například jeho technické vybavení stojí nemalé peníze. Navíc si myslím, že by měla být volena kvalita, nikoli počty,“ říká Marek, podle kterého mají někteří členové problém reprezentovat a pracovat.

„Ukazuje se, že i některé komise, do kterých byli zastupitelé nominováni, mají problém se vůbec scházet. Uvidíme, jak se k tomu postaví zastupitelstvo. Rada města to neschválila, ale aspoň uvidíme, kdo chce opravdu hledat úspory,“ řekl.

Pavel Marek před nedávnem přiznal ambici, že by se rád viděl na předním místě kandidátky hnutí ANO pro zářijové komunální volby. Lídryní se však stala krajská zastupitelka Jana Šandová a na náměstka zbylo podle něj nevolitelné 12. místo. „Je to pro mě lidské zklamání,“ uvádí předkladatel kontroverzního návrhu, který je sám přesvědčen, že on už v příštím zastupitelstvu figurovat nebude.

Jeho plán škrtat v zastupitelstvu vyvolal poměrně velký zájem jiných zastupitelských klubů. Reakce jsou však většinou odmítavé, někdy i posměšné.

„Podle mě je to jen další z výstřelů do tmy. Pokud má město hledat úspory, mělo by je najít jinde. Úspora spočívající ve vyškrtnutí 12 zastupitelů by naše město opravdu nespasila. Zároveň je to však na podrobnou analýzu, co by tento počet znamenal z hlediska volebních dopadů,“ upozornila Pavlína Springerová (HDK).

„Městský skybox na zimním stadionu má jen 20 míst. Jestli tam náhodou někteří zastupitelé nechtějí více místa, aby se tam zbytečně nemačkali,“ poznamenal ironicky Kamil Kubica, ale už s vážnou tváří dodal, že on ani jeho Piráti plán Marka nepodpoří: „Nesouhlasím s tím. V Hradci bude už brzo větší konkurence stran a zároveň jich bude i více, které se mohou ve volbách dostat nad pět procent. V případě snížení počtu zastupitelů na 25 by se tedy mohlo stát, že když se do zastupitelstva dostane více stran než nyní a budou mít kolem pěti procent, je možné, že nebudou mít svého zastupitele. To není moc demokratické ani vhodné. Kromě toho ty avizované úspory by nebyly příliš velké.“

Proti jsou ODS, Změna i senátor za Hradecko

Na radě města spořicí nápad nepodpořili ani muži z ODS. „Byl jsem proti. Nepředcházela tomu žádná diskuse ani rozprava. Také si myslím, že bychom měli zachovat větší podíl občanů na řízení města a počet 37 zastupitelů je podle mě zcela optimální,“ konstatoval Oldřich Vlasák.

Při hlasování se zdržel radní Adam Záruba (Změna a Zelení), rovněž on však s úvahami Marka nesouzní. „Ten návrh jsem bral spíš jako pošťouchnutí a naschvál, protože bylo víceméně jasné, že to nemůže projít. Ano, Hradec má tu možnost rozmezí od 25 do 45 zastupitelů, ale podle mě je dobré držet a neměnit stávající stav. Například i z hlediska statistiky a sledování historického vývoje. Druhá věc je, že čím méně je zastupitelů, tím více to znevýhodňuje malé strany. Město velikosti Hradce si zaslouží tento počet zastupitelů, vždyť i Trutnov jich má 33 a přitom je třetinový oproti Hradci,“ upozornil Záruba.

Až Marek svůj návrh přednese i na zastupitelstvu, odmítne jej i Jan Holásek (za HDK, nově Rozvíjíme Hradec). „Návrh snížit počet zastupitelů je třeba odmítnout. Ničemu by neprospěl a jde spíš o populistické gesto. Ostatně města srovnatelná s Hradcem mají i více zastupitelů, například v Olomouci má zastupitelstvo 45 členů.“

„Počet zastupitelů je zbytečně vysoký“

Naopak pro snížení počtu zastupitelů byl na radě města Jiří Langer, jenž vloni na podzim rezignoval na místo v zastupitelském klubu ANO kvůli hádkám v nejednotném hnutí i příliš štědré dotační politice města. A právě díky možným úsporám návrh Pavla Marka podpořil. „Na radě jsem to odsouhlasil, a nejen z toho důvodu, že by to městu přineslo úspory. Podle mě je zkrátka počet 37 zastupitelů zbytečně vysoký,“ řekl Langer, který stejně jako jeho kolegyně v hnutí ANO Eva Matyášová a Věra Pourová již vloni avizoval, že v hradeckém zastupitelstvu pokračovat nehodlá.

Před unáhlenou a podstatnou změnou počtu zastupitelů varuje také Jan Květina, politolog a historik z Historického ústavu Akademie věd a Univerzity Hradec Králové.

„Podobné úvahy o snižování počtu zastupitelů na jakékoli úrovni jsou problematické, zvlášť nejsouli zaštítěny dlouhodobější politickou debatou i koncepční představou a představují-li spíše unáhlený a veřejnou realitu notně zjednodušující návrh. U počtu obecních zastupitelů je sice při velikosti dané obce legislativně akceptován poměrně široký rozptyl, ale v případě Hradce Králové není relevantní důvod jej snižovat na hranici minima,“ řekl politolog, podle kterého by návrh nepřispěl ani ke kultivaci české politické kultury:

„Snažit se řešit rozháranost radnice a nefunkčnost zastupitelstva v posledním období poukazem k domněle příliš rozdrobenému množství mandátů může být kontraproduktivní, neboť hledá-li řada hradeckých občanů alternativu, není před blížícími se volbami signál ve stylu údajného boje za zefektivnění instituce na úkor menších stran a nových uskupení vůči voličům příliš šťastný. Nehledě na to, že podobné úvahy založené na logice méně hlav = lepší politika škodí vnímání demokratické politiky jako široké veřejné participace, usilující o dlouhodobou kultivaci diskusní politické kultury a reprezentující co nejpestřejší občanské spektrum.“