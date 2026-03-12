„Dělá se mi z vás nevolno.“ Doksanský čelil výzvám k rezignaci, své řekli i rodiče

Petr Záleský
  15:22
Dalšímu „grilování“ čelil na zastupitelstvu v Hradci Králové poslanec za hnutí ANO Denis Doksanský. V únoru kvůli pracovnímu vytížení rezignoval na členství v komisi městské rady pro výchovu a vzdělávání. Nyní si vyslechl další drtivou kritiku kvůli sporům o školné v jeho Střední škole Sion High School. Zněly návrhy a výzvy, aby složil funkce.
Nejspíš už 14. dubna na dalším jednání zastupitelů bude Denis Doksanský čelit dalšímu návrhu na odvolání, tentokrát z představenstva hokejového klubu Mountfield HK.

Kauzami opozičního hradeckého politika viditelně znechucený náměstek primátorky Pavel Vrbický jej dokonce požádal o rezignaci na post zastupitele města.

Studenti jako „rukojmí“ i plakát ANO u školy. Kdo je poslanec Doksanský

Emotivní hodinovou diskusi o zdaleka nejviditelnějším hradeckém politikovi v hnutí ANO načala vystoupení dvou rodičů dětí, které studovaly na škole vedené Denisem Doksanským a Sion po nich před maturitou vymáhal doplatek školného.

Do bouřlivé diskuse se postupně zapojili i koaliční zastupitelé, kteří dvaapadesátiletého poslance tlačili k dalším rezignacím z veřejných funkcí. Opozice mlčela a z diskuse vyplynulo, že nyní je řada právě na hnutí ANO, aby probralo budoucnost svého zastupitele.

„Dělá se mi z vás nevolno“

„Počítám s tím, že na příštím zastupitelstvu budu navrhovat tvoje odvolávání ze statutárního orgánu Mountfieldu, protože s tímto morálním profilem tam nemáš co dělat,“ obrátil se na Denise Doksanského právník Kamil Podroužek (HDK).

„Pane Doksanský, z těch vašich manipulací se mi dělá fyzicky nevolno. Chtěl bych vás požádat, zda byste zvážil svoji rezignaci na funkci zastupitele. Myslím, že tady nemáte co dělat,“ dodal Pavel Vrbický (Piráti).

Další emotivní výzvu adresoval poslanci Tomáš Balada, otec bývalé studentky školy Sion.

„Pojďme se někde sejít a každý předložíme důkazy, jaké máme. Pojďme to udělat někde na kameru nebo třeba hned tady. Můžeme to zhlédnout, pobavit se, ukázat dokumenty. Přijímáte to?“ řekl Tomáš Balada, který uvedl, že má složku s řadou důkazů včetně tajných nahrávek, kde údajně zní i výhrůžky profesní likvidací zmocněnci rodiny.

Denis Doksanský nakonec schůzku přijal, i když podle něj by se touto výzvou nemělo zaobírat zastupitelstvo:

„S panem Baladou a nezávislými svědky se velice rád sejdu, protože vám krásně dokážu, jak probíhala naše mailová komunikace. Kde jste pochybili a nenaplnili podmínky smlouvy či dohody. Není to problém.“

Propracovaný systém, tvrdí otec studentky

Rozhněvaný otec bývalé studentky Sionu zastupitelům v krátkosti popsal dění na škole a navrhoval, aby byl Denis Doksanský zbaven vlivu.

„Dokud nenarazil na mě, procházelo mu nemravné a nezákonné jednání. Oběti jeho praktik se bály a nechaly se zastrašovat. Jsem naprosto přesvědčen, že se jednalo o propracovaný systém, na jehož začátku byly sliby slev a na konci vyděračské vymáhání doplacení do plné ceny mnohdy i s lichvářským úrokem,“ uvedl před hradeckými zastupiteli.

Poslanec Doksanský z ANO rezignoval na místo ve školské komisi Hradce

Svou řeč Balada dokončil výzvou: „Takto zvrácený člověk nerespektující ani soudy nemá co dělat ve veřejných funkcích a už vůbec ne ve školství. Je ve veřejném zájmu, aby takto morálně prohnilé osoby neměly prostor ve veřejných funkcích, aby byly zbaveny jakéhokoli vlivu.“

Podle Jany Křížové - matky jiné maturantky Sionu - si šéf škol v konkrétním maturitním období na vymáhání školného přišel minimálně ke 400 tisícům korun. Doplnila také, že třikrát psala premiérovi Andreji Babišovi otevřený dopis a pokaždé se poté objevila nahrávka, na které ji zřizovatel škol zpochybňuje. Popsala také blokování přístupu na sociální sítě.

Poslanec se hájil

„Takovou snůšku manipulací a lží jsem dlouho neslyšel,“ zareagoval na vystoupení nespokojených rodičů Denis Doksanský.

„Jsou to dvě tváře, které jsem zaznamenal v několika reportážích a už dva měsíce opakují svou verzi příběhu. Oproti tomu stojí desítky jiných rodičů, kteří říkají zcela jiné příběhy a popisují, jak to v naší skole ve skutečnosti probíhá. Za dobu existence škol Sion jimi prošlo několik tisíc dětí a jejich rodiče byly velmi spokojení. Kdybychom nedělali školy, o něž mají rodiče zájem, neměli bychom neustálý přetlak studentů,“ obhajoval se poslanec hnutí ANO.

Doksanský vyloučil, že by zablokoval facebookový účet Jany Křížové: „Já tomu skutečně nerozumím a neumím někomu zablokovat účet na Facebooku. Nevím, jak se to dělá, a nezvládám ani číst komentáře, mám jich tisíce,“ doplnil.

„Nevykládejte mi tady o tom, že neumíte zablokovat přístup na Facebook. Proč lžete jak malej kluk? To nejste chlap a neumíte se tak chovat aspoň malinko? Nad holkama jste moc měl, co?“ zareagovala dotčeně Jana Křížová.

Vytáhněte to! Raději ne!

Kamil Podroužek navrhl hlasovat o budoucnosti Denise Doksanského v představenstvu hokejového Mountfieldu již v lednu, ale svůj návrh nakonec stáhl. Na program dubnového jednání hradeckých zastupitelů jej však nejspíš vrátí.

Urážky a hádky. V zastupitelstvu Hradce Králové roste předvolební nervozita

„Když od tebe slyším, že se jedná o snůšku manipulací a lží, bylo by dobře, kdybys to vyvrátil. Předpokládám, že doneseš rozsudky, které říkají, že jsi měl pravdu. Pokud nedoložíš nic, bohužel ta snůška manipulací a lží pochází od tebe. Říkal jsem, že se snažím o tvou převýchovu. Nedaří se mi to a já to vzdávám. Obracím se však na tvé kolegy a je na nich, jakým způsobem se to bude odvíjet dál,“ adresoval Podroužek výzvu zastupitelům hnutí ANO.

O zábavnou etudu se postarala primátorka Pavlína Springerová (HDK), když otec studentky žádal o předložení důkazů ve prospěch poslance. „Mám hodiny záznamů. Máte vy nějaký důkaz? Jaký? Ukažte to. Vytáhněte to!“ naléhal Tomáš Balada.

„Radši to nevytahujte! Pan Doksanský nám je určitě na příští zastupitelstvo přinese. Pokud existují,“ řekla primátorka.

Další bitva argumentů i návrhů na odvolávání Denise Doksanského se očekává v úterý 14. dubna.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Najednou vlci z fotopastí divně mizeli, říká strážce z Orlických hor a lovec fotografií

Premium
Vlk z jižní smečky v Orlických horách

Vlci se v Orlických horách zabydleli natrvalo, ale místní o nich ví jen z doslechu. Výjimkou je dobrovolný strážce přírody Petr Locker. Teritoria se souhlasem majitelů lesa monitoruje fotopastmi,...

9. března 2026

Výjimečný trest za upálení seniora v domě přezkoumá Ústavní soud

Obžalovaný Jakub Tůma si u Krajského soudu v Hradci Králové vyslechl doživotní...

Jakub Tůma, jenž si má odpykat 30 let ve vězení za úmyslné podpálení domu v Hradci Králové, podal ústavní stížnost. Jde o poslední šanci, jak verdikt zvrátit. V budově uhořel dvaasedmdesátiletý...

9. března 2026  10:11

