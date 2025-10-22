Zabiják ptáků je pryč, nová zastávka v Hradci má konečně výstražné prvky

  14:19
Zastávka MHD v královéhradeckém Ruseku, kterou místní aktivista začátkem září polepil oranžovou páskou, už dostala oficiální výstražné prvky. Ochránci přírody ji tehdy označili za zabijáka ptáků, protože velké prosklené plochy nebyly nijak označené, aby opeřenci měli šanci se jim vyhnout. Na stěnách byly i fleky po ptácích, které náraz do skla zabil.

Zastávku v okrajové části Hradce Králové vybudovaly v létě místní technické služby. Následně ornitologové upozornili, že na prosklených stěnách zcela chybí ochranné polepy proti nárazům ptáků. Technické služby Hradec Králové v reakci na upozornění odkázaly na město, které v té době připravovalo nový manuál polepů. Ten už je hotový, a tak zastávka v minulých dnech bezpečnostní prvky dostala.

Zastávka MHD v hradeckém Ruseku už má výstražné prvky, které zaplaší ptáky. Nová skleněná stavba s fleky po ptácích se stala terčem kritiky (21.10.2025).
„Chtěl bych se technických služeb zastat, protože ony jsou servisní organizace a pracují podle zadání. Rozhodnutí, jak to má být polepeno, trvalo dlouho. Nemyslím, že to byl problém technických služeb,“ řekl náměstek primátorky pro majetek a městské organizace Pavel Vrbický (Piráti).

V dalších případech už podle Vrbického podobný problém nastat nemůže, protože manuál už je schválený. Nové zastávky mají v brzké době vyrůst třeba na budované křižovatce Mileta poblíž fakultní nemocnice.

„Jsme domluveni i na postupu, jak zabezpečit zbývající čekárny po městě. Máme přehled zastávek a budeme prioritizovat, které jsou nejnaléhavější. Je to samozřejmě tam, kde je zastávka ve styku s volnou krajinou a plochami zeleně. Pokud je uvnitř zástavby, tam můžeme polep trochu odsunout,“ doplnil náměstek primátorky pro životní prostředí a územní plánování Adam Záruba (Změna).

Ve městě je podle něj asi 190 zastávek. Většinu z nich spravuje reklamní firma EuroAWK, další dopravní podnik či technické služby. „To tu situaci trochu komplikuje, protože s polepy jsou spojené určité náklady,“ dodal.

Vzal situaci do vlastních rukou

Na problém zastávky v Ruseku upozornili ornitolog Jiří Zajíc a také hradecký aktivista a bývalý náměstek primátora pro školství a životní prostředí Martin Hanousek (Zelení), který je dnes asistentem náměstka Záruby. Obrátili se nejprve na technické služby. Když se polepy nepodařilo prosadit oficiální cestou, vzal tehdy Hanousek situaci do vlastních rukou a polepil zastávku oranžovou fasádní páskou.

Naprostý zabiják ptáků, zbyly jen fleky, říká aktivista. Zastávku v Hradci polepil páskou

„Je to jeden z nejotřesnějších příkladů, jak se zastávky dělat nemají. Naprostý zabiják ptáků. Dnes jsem nafotil fleky, které po ptáčcích zůstaly,“ informoval na Facebooku Hanousek již 26. srpna. Vlastní polepy přidal asi po dvou týdnech nečinnosti úřadů.

Na svém Facebooku nyní vyjádřil naději, že nebezpečné skleněné zastávky z Hradce brzy zcela zmizí. Vyzval také své sledující, aby mu posílali tipy na další problematické zastávky ve městě.

„Doufejme, že touto celou akcí v Hradci Králové definitivně končí éra stavby skleněných zastávek nezabezpečených proti nárazům ptáků,“ uvedl Hanousek.

12. září 2025
