Po sjezdovce chodili jako mravenci, teď vlekaři zasněžování řídí počítačem ze židle

Sněžná děla vstřikují vodu do proudu studeného vzduchu. Na vrcholu Černé hory je pět pod nulou. | foto: Tomáš Hejtmánek, MF DNES

Tomáš Plecháč
  20:00
Minulostí je pohyb po svahu i ruční ovládání. Všechny úkony při práci s nejmodernějšími typy zasněžování již dělají technici v kanceláři na počítači nebo na telefonu. Jak velkou proměnou obor u nás za poslední dekády prošel, popisuje vrchní zasněžovač na Černé hoře v Krkonoších Milan Vodička.

Na konci devadesátých let, kdy ve skiareálu na Černé hoře začínal, nebylo na sjezdovkách jediné sněžné dělo. Dnes má hlavní zasněžovač Milan Vodička pod palcem 170 kanónů a tyčí.

Pryč jsou doby, kdy s parťáky musel koncové prvky pro výrobu technického sněhu složitě přesouvat po sjezdovkách a při každé změně větru vyjet a děla nastavit ručně. Pokročilou technologii nyní ovládá od počítače nebo z mobilního telefonu.

Jakmile jsme na počítači změnili nastavení kanónu, někdo musel na kopec a zkontrolovat to. Když bylo málo sněhu a nedal se použít skútr, šlo se pěšky. Čtyřkolky jsme tenkrát ještě neměli.

Milan Vodičkazasněžovač

Po sjezdovce chodili jako mravenci, teď vlekaři zasněžování řídí počítačem ze židle

