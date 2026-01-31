Na konci devadesátých let, kdy ve skiareálu na Černé hoře začínal, nebylo na sjezdovkách jediné sněžné dělo. Dnes má hlavní zasněžovač Milan Vodička pod palcem 170 kanónů a tyčí.
Pryč jsou doby, kdy s parťáky musel koncové prvky pro výrobu technického sněhu složitě přesouvat po sjezdovkách a při každé změně větru vyjet a děla nastavit ručně. Pokročilou technologii nyní ovládá od počítače nebo z mobilního telefonu.
Jakmile jsme na počítači změnili nastavení kanónu, někdo musel na kopec a zkontrolovat to. Když bylo málo sněhu a nedal se použít skútr, šlo se pěšky. Čtyřkolky jsme tenkrát ještě neměli.