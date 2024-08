Voda vyhnala z Juty zaměstnance, do fabriky se valila z rybníka i kanálů

Část závodu Juta 17 kvůli přívalovým dešťům a následném zaplavení hal stojí už od nedělního večera. Zaměstnanci museli stroje odstavit ve chvíli, kdy na pracoviště začala natékat voda. Stroje pod napětím by mohly způsobit úraz obsluhy elektrickým proudem.

„Jakmile k tomu došlo, tak jsme stroje odstavili. Máme v závodě několik výrobních hal. Dvě byly pod vodou už v noci na pondělí. Ve středu ráno voda zaplavila i třetí halu. Celkem jde o 10 tisíc metrů čtverečních plochy,“ popsal technický ředitel Juty Jan Čeřovský.

Za zaplavení závodu v noci na pondělí mohla kanalizace, která nestíhala odvádět přívalové srážky. Voda se pak přes kanály valila dovnitř. Ve středu ráno byla situace ještě horší, když se kvůli rozvodnění Žirečského potoka začal vylévat z břehů Žirečský rybník, který leží v královédvorské Raisově ulici hned přes cestu od závodu Juty.

„Ve středu nad ránem došlo k vzestupu vodní hladiny potoka, následně se v dopoledních hodinách v lokalitě ulice 5. května z břehů vylil Žirečský rybník, kterým potok protéká, a voda zaplavila sousední Raisovu ulici včetně některých nemovitostí,“ uvedla radnice ve Dvoře Králové nad Labem v oznámení o uzavření ulice pro dopravu.

„Voda se do závodu valila ze dvou směrů, jak z kanalizace tak z rybníka. Protože to je mírně z kopce, tak to propláchlo i závod,“ doplnil Čeřovský.

V halách bylo podle něj od pěti do padesáti centimetrů vody. Pod vodou skončila i část výrobního materiálu. Zaměstnanci místo obsluhy strojů s košťaty v rukou vymetali vodu ven a snažili se halu vysušit.

„Doufám, že co nejdříve budeme moci zahájit opravy a rozjezd strojů. Počítám to však spíše na dny,“ řekl Jan Čeřovský.

Juta v závodě vyrábí síťoviny a pletené pytle. Provoz tam běžně funguje v režimu 24/7. Podnik teprve začíná počítat ztráty, které půjdou do desítek tun zboží. Jde o několik kamionů, které už mohly putovat k zákazníkům.

Textilka Juta patří miliardáři Jiřímu Hlavatému, který v roce 2013 vyhrál celostátní kolo soutěže EY Podnikatel roku. Mezi lety 2014 až 2017 byl také senátorem za Trutnovsko. Podnik vyrábí technické textilie pro stavebnictví a zemědělství a vloni zaznamenal tržby 7,57 miliardy korun a čistý zisk 635 milionů korun. Pracuje v něm přes 1 850 zaměstnanců. Několik závodů má Juta přímo ve Dvoře Králové nad Labem, další například v Úpici, Olomouci, Jaroměři či Adamově u Trutnova.