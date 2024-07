Po přívalové vlně dálniční křižovatka „plavala“. Odtok ucpalo bahno z polí

Okružní komunikace na dálniční křižovatce D11, D35 a silnice I/35 u Plotišť nad Labem je současně severním sjezdem z dálnic do Hradce Králové.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) trvá na tom, že mimoúrovňová křižovatka je navržena dobře. Extrémní srážky však uvolnily zeminu na náspech, po kterých dálnice vede. Ty jsou ještě stále relativně mladé, dálnice se otevřela v prosinci 2021.

„V místech, kde není vegetace ještě dostatečně prokořeněná, došlo k eroznímu splavu ornice. Ta omezila průtok v kanalizačním systému, který poté nedokázal pobrat všechnu vodu,“ popsal důvod zaplavení mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Podle svědků se voda valila nejen ze samotné dálnice a náspů, ale také ze sousedního pole, kde právě probíhá archeologický průzkum pro pokračování dálnice D35 na Jičín.

Voda zalila trávu, pak silnici

„Přívalová vlna přišla z dálnice a z polí. Nejdříve to bylo v trávě, ale postupně se to dostalo na silnici. Po deseti minutách už bylo na vozovce 50 centimetrů vody,“ popsal iDNES.cz páteční kalamitu jeden z řidičů, který byl na místě.

Některá auta se snažila vodou projet, pak policie část křižovatky uzavřela a auta odkláněla na D11 k sousednímu sjezdu v Kuklenách.

Že by křižovatka byla nedostatečně odvodněná, silničáři odmítají. „Došlo skutečně k mimořádnému spadu. Voda měla kam odtéct, ale bránily jí v tom nánosy,“ zopakoval Rýdl.

To potvrzuje i Rostislav Exner z nedalekých Všestar, který pořídil letecké snímky události. Právě z výšky byla situace nejpřehlednější.

„Zajímavé bylo, že retenční nádrž byla úplně suchá. Už po zimě byla prázdná, takže si myslím, že to mohlo být ucpané delší dobu,“ uvedl Exner.

Voda křižovatku minulý týden zaplavila hned dvakrát. Ve středu ještě zůstalo jezero na středovém trávníku a pod vodou byl jen levý pruh. Ten ve čtvrtek údržba dálnice po opadnutí vody vyčistila. V pátek pak voda přišla znovu.

Svahy musí opravit

Silničáři sice změnu technického řešení odvodnění nepřipravují, budou ale provádět důkladnější údržbu odtokových cest.

„Systém odvodnění je dostatečně propočítán tak, aby kapacitně stačil. Zaměříme se na jeho provozní údržbu, aby to bylo neustále stoprocentně průchodné,“ řekl Rýdl.

ŘSD chce také reklamovat poškozené svahy. Dodavatel by je měl doplnit o vyplavenou zeminu a nejspíš i zpevnit, aby se ornice stabilizovala. Rozhodnutí, zda posílit soudržnost svahů, by mělo padnout do několika týdnů.