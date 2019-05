Horní Maršov zvažuje nákup vypáleného zámku, na opravu nemá mnoho peněz

Loni při srpnovém požáru shořela střecha. Na přelomu loňského a letošního roku firma Sagna patřící ruskému podnikateli prodala zámek z roku 1792 společnosti Nové Zálesí. Ještě před zimou nový majitel stačil vybudovat provizorní zastřešení a připravoval projekt na novou střechu.

V březnu policisté zadrželi a obvinili skupinu šesti lidí, podezřívají je ze zapálení krkonošského zámku i autobazaru u Humpolce na Jihlavsku. Hrozí jim za to až 15 let vězení.

Později vyplynulo, že mezi zadrženými je také prokurista firmy Nové Zálesí a dceřiné společnosti Zámek Horní Maršov, jenž v minulosti dostal 4,5 roku za vytunelování humpoleckého podniku Sukno. Televize Nova uvedla, že po požáru zámku získal při koupi dvoumilionovou slevu z původní ceny 12 milionů. Podstatné je, že po zadržení prokuristy obviněného z účasti na žhářském útoku se práce na památce zastavily.

Není vůbec jasné, kdy a jestli vůbec budou opravy pokračovat. To všechno jsou důvody, proč horská obec s tisícovkou obyvatel začíná pomalu přemýšlet i o nouzovém scénáři, že by historickou budovu získala do majetku a opravila ji.

„Bylo by to lepší než nechat zámek spadnout. V současnosti o ničem takovém s majitelem nejednáme, žádná nabídka není na stole a nedá se tedy říct, že usilujeme o koupi. Připravujeme se však na různé možné scénáře, vzhledem k současné situaci vůbec nevíme, co bude, a toto je pouze jedna z variant,“ sdělil starosta Horního Maršova Pavel Mrázek (nezávislý) ze sdružení Maršov – Brána Krkonoš.

Jako maximální sumu, kterou by obec byla ochotná investovat, uvádí 15 milionů korun.

„Je to strop. Takovou částku bychom si mohli maximálně dovolit s tím, že by to bylo na hraně ohrožení chodu obce,“ upozorňuje starosta. Případnou koupi zámku by Horní Maršov, který pro letošní rok hospodaří s rozpočtem 23 milionů korun, musel financovat z úvěru.

Na opravy se podle Pavla Mrázka dají získat dotace: „Byl by to velice dlouhý, náročný a riskantní projekt, ale umím si to představit spíš než samotný nákup památky.“

Kolik ještě zim vydrží provizorní střecha, je otázka

Záchranné práce po srpnovém požáru se zastavily po vybudování provizorní střechy nad památkově nejcennější částí barokního objektu. Nic dalšího nový vlastník nestihl a je otázka, po kolik zim hydroizolační fólie dokáže chátrající budovu účinně chránit.

„Alfou a omegou je vědět, kolik je času a jak dlouho provizorní zastřešení vydrží. Určitě to takto nemůže zůstat několik let. V současnosti nám ale nezbývá než čekat, jak dopadne vyšetřování,“ dodal starosta Horního Maršova.

Jaké byly plány se zámkem? Než se práce na rekonstrukci vyhořelého zámku v Horním Maršově zastavily, majitel zabezpečil provizorní střechou nejcennější zadní křídlo, kde jsou architektonicky hodnotné klenby. Začal rovněž připravovat projektovou dokumentaci na novou střechu, kterou chtěl nákladem kolem deseti milionů korun postavit ještě letos. Údajně již měl také plány o budoucím využití zámku, vlastník si je však nechával pro sebe.

Zastupitelé už probírali různé možnosti řešení a k případné možnosti památku za několik milionů korun koupit se staví spíš rezervovaně.

„Jako obec se musíme chovat hospodárně a záleželo by, jak bychom na tom finančně byli. Máme spoustu jiných problémů, které je potřeba řešit. Pokud by se o tom v budoucnu hlasovalo, potřebovali bychom mít podrobné podklady včetně finanční rozvahy na několik let dopředu, abychom věděli, jaký vliv taková investice na hospodaření obce bude mít,“ sdělila zastupitelka Eva Hloušková (nezávislá) ze sdružení Maršov – Brána Krkonoš.

Tadeáš Hlinka (nezávislý) ze stejného uskupení nechtěl možné odkoupení zámku komentovat. „Názor bych na to asi měl, ale raději se k tomu nebudu vyjadřovat,“ reagoval na dotaz MF DNES.

Maršovský zámek byl postavený v pozdně barokním slohu v roce 1792. Alfons Aichelburg jej v roce 1869 rozšířil a přestavěl v novorenesančním stylu. Centrální schodiště na jižním průčelí nechali mezi lety 1906 a 1910 vybudovat tehdejší majitelé Czernin-Morzinové.

Od roku 1940 obývala část zámku organizace Hitlerjugend, v roce 1945 byl objekt zkonfiskován. O dva roky později budovu získal místní národní výbor a až do 80. let v ní byla internátní škola v přírodě. V polovině 90. let ho obec prodala do soukromých rukou, v posledních letech neměl žádné využití.

Oheň se začal šířit už před pátou hodinou ráno 19. srpna 2018: