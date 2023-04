Zámek v Opočně někdo posprejoval růžovou barvou, policie hledá svědky

Policisté z Dobrušky se zabývají sprejerstvím na národní kulturní památce od pondělního odpoledne.

„Dosud neznámý pachatel měl nápis o rozměrech zhruba 150 krát 70 centimetrů nastříkat neznámou látkou růžové barvy v době od 23. dubna 17 hodin do 24. dubna 16 hodin,“ uvedla mluvčí hradecké policie Eliška Pospíšilová.

Park v údolí Zlatého potoka se otvírá od dubna do října denně od 8 do 20 hodin. Nápisu si jako první všiml kastelán státního zámku Tomáš Kořínek.

„Na obhlídce parku jsem byl v neděli v podvečer a to tam ještě nic nebylo, nápis vznikl asi přes noc. Po celé pondělí pršelo, takže jsem šel do parku odpoledne a zjistil, že fasáda je posprejovaná,“ popsal kastelán.

„Už dříve se stalo, že někdo pomaloval třeba plot u zámku, ale tohle je první případ sprejerství přímo na budově zámku. Jistěže nám to vadí, je to přece jen národní kulturní památka, která má v České republice nejvyšší stupeň ochrany, co se týče památkové péče,“ řekl Kořínek.

Vandalský čin rozčílil řadu diskutujících na facebookovém profilu státního zámku. „´Rádoby umělec´, snad se najde. Nechala bych ho, aby to odstranil a ještě dostal pořádnou pokutu,“ napsala Helena Křenková Řepková.

Na sociálních sítích kastelán vyzval, aby byli lidé všímaví k ničení památky a aby se přihlásili případní svědci. Také policie žádá veřejnost, zda by pomohla s objasněním případu. Jakékoli informace je možné sdělit přímo policistům obvodního oddělení v Dobrušce na telefonu 974 536 701 nebo na lince 158.

Za poškození cizí věci, kam spadá i postříkání, pomalování či popsání například budovy barvou nebo jinou látkou, hrozí vězení až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty.