Zásadní krok k záchraně, vyhořelý zámek v Maršově chrání v zimě střecha

Maršovský zámek Byl postaven v pozdně barokním slohu v roce 1792 na místě panského domu .

. Alfons Aichelburg jej v roce 1869 rozšířil a přestavěl v novorenesančním stylu .

. Centrální schodiště na jižním průčelí nechali mezi lety 1906 a 1910 přistavět tehdejší majitelé Czernin-Morzinové .

. Od roku 1940 obývala část zámku n ěmecká organizace Hitlerjugend , v roce 1945 byl objekt zkonfiskován. O dva roky později budovu získal místní národní výbor, až do 80. let v ní byla internátní škola v přírodě.

, v roce 1945 byl objekt zkonfiskován. O dva roky později budovu získal místní národní výbor, až do 80. let v ní byla V roce 1964 se zámek stal památkou .

. V polovině 90. let ho obec prodala do soukromých rukou. Přestože v posledních letech nebyl nijak využit a chyběla mu základní údržba, technický stav zůstal až do srpnového požáru poměrně dobrý.