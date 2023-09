Školám v Hradci scházejí třídy, radnice chystá opravy za miliardu korun

Stipendia, příspěvky i motivační byty Hradecká radnice chce ve svých školách udržet kvalitní učitele a získat perspektivní absolventy ze zdejší pedagogické fakulty. Od příštího roku plánuje spustit stipendijní program, ve kterém si vybraní studenti posledních ročníků fakulty mají přijít měsíčně na 5 až 6 tisíc korun, pokud se zavážou, že po studiu nastoupí do některé z hradeckých škol. „Ředitelé základních škol nejprve identifikují chybějící pedagogické pozice a město nabídne stipendium studentům s danou aprobací. Školy si tak zachytí aspiranty na učitelskou profesi a zároveň je to komparativní výhoda pro univerzitu,“ říká primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová. Kromě toho chce město začínajícím učitelům nabídnout služební byty. Už o prázdninách může poskytnout 11 volných jednotek ve zrekonstruovaném domě na Pražské třídě v Kuklenách. „Byty za zvýhodněné nájemné budou určeny pro pedagogy do třiceti let mající tříletou praxi v hradecké škole. Doba bydlení by měla být maximálně čtyři roky,“ uvádí náměstek primátorky pro majetek Pavel Vrbický (Piráti). Učitelé by se do bytů mohli nastěhovat už začátkem školního roku. Radnice zvažuje podle zájmu vyčlenit i další městské byty. Už loni Hradec, aby zamezil jejich odchodu do soukromé sféry, spustil program stabilizačních příspěvků pro učitele. Radnice na něj vyčlenila milion korun, avšak vyčerpalo se jen 600 tisíc. Že systém příspěvků funguje, potvrzuje ředitel školy ve Svobodných Dvorech Pavel Balda: „Kolega, který příspěvek získal, nejenže neodešel, ale obdivuhodně vzrostla jeho aktivita.“