Škola je líhní olympioniků, teď má naději na novou sportovní halu

O nové sportovní hale u školy se mluví už několik roků. A nyní se o ní bude hovořit častěji. Postará se o to věta či spíš slib v programovém prohlášení hradecké koalice: „Připravíme financování a výstavbu nové víceúčelové haly při ZŠ Štefcova“.



„Zvlášť v zimě nemáme kde učit, je to katastrofální stav. Už minulou radu města jsem bombardoval žádostmi o řešení, ale vždy mě odkázali, že budou čekat na vhodný dotační titul. Jsem proto rád, že nová garnitura se k tomu problému staví trochu lépe. Stav je skutečně neúnosný. Odmítáme zájmy o pronájem a tělocvična je obsazená každý den až do devíti večer,“ říká ředitel Eduard Hlávka.

Podle něj to u nich došlo tak daleko, že škola byla donucena redukovat počet sportovních tříd.

Jen pro ilustraci: v roce 2014 se tu učilo 537 dětí, nyní jich je 720. Škola má velký pozemek i první vizualizaci haly a podle ředitele by byl velký úspěch, kdyby se projekt pohnul už letos.

Mezi absolventy základky patří řada úspěšných sportovců. Například tenisová hvězda Kateřina Siniaková, vodní slalomář a olympionik Vítězslav Gebas, hokejový útočník se 101 vstřelenými góly v NHL Jan Hrdina nebo současný trenér extraligového Mountfieldu Tomáš Martinec.



Potíž je, že projekt je sice zakotven v programovém prohlášení, avšak zatím ani nelze odhadovat náklady a hlavně termíny.

Náměstek: Je to chaos, jako by se osm let nic nedělo

„Rád bych tento projekt posunul, ale odpovědně nedokážu odhadnout časový horizont. Uvidíme, zda to stihneme připravit ještě v tomto volebním období, anebo to předáme v mašličkách až v tom příštím,“ konstatuje náměstek primátora pro oblast školství Martin Hanousek (Změna a Zelení), který si stěžuje, že gesci převzal v žalostném stavu.

„Je to opravdu šílené. Zjistil jsem například, že máme koncepci školství, podle níž byly už před pěti lety doporučené realizace skutečně havarijních stavů, a přitom to dosud není hotové a nejsou na to ani odpovídající projektové dokumentace. Je to neskutečný chaos, jako by se tady za posledních osm let nic nedělo,“ popisuje Hanousek.

Novou tělocvičnu potřebuje rovněž ZŠ Habrmanova a ve Svobodných Dvorech zase dlouhodobě poptávají hřiště. Jenže ani tam prý neexistuje nějaká koncepce a myšlenka, jak tyto stavby realizovat.

Sokolovna už nemá překážky

Koncepce naštěstí nescházela při přípravě stavby jiné hradecké sportovní haly. Už zanedlouho totiž začne demolice dřevěné sokolovny na Pouchově. A protože město už má stavební povolení, na jejím místě vyroste úplně nová tělocvična, odhadem za 66,5 milionu korun.

Současná stavba se otevřela krátce po „vítězném únoru“ 1948 a původně měla stát jen deset let. Sokolům došla trpělivost v roce 2000, ale naděje již hotového projektu dvakrát ztroskotala na negativním stanovisku vlastnice sousedního pozemku.

„Pokud půjde vše tak, jak investiční odbor předpokládá, mohlo by se začít s výstavbou na podzim tohoto roku a hotovo by mohlo být v roce 2021,“ říká mluvčí magistrátu Petr Vinklář. Podle něj bude v hale plocha na dva volejbalové kurty, zázemí a vedle parkoviště s kapacitou 46 míst.

Převezme město Slavii?

Kromě dosud neexistující víceúčelové haly u ZŠ Štefcova se do programového prohlášení vešla i Slavia, přesněji snaha o převzetí železobetonového kolosu stojícího v Orlické Kotlině do majetku města a o přípravu rekonstrukce.

„Není jiné řešení než přijmutí této haly do majetku města,“ potvrzuje Hanousek.

Město vyslalo signál, že přežitou halu neodepisuje, už vloni na podzim, kdy zastupitelstvo odsouhlasilo mimořádnou 11milionovou dotaci na výměnu palubovky. Zásadní modernizace by mohla stát až stovky milionů, avšak prvním krokem musí být převod haly z vlastnictví tělovýchovné jednoty na město. Další krok je tedy na Slavii, výkonný výbor má schůzku na konci února a jedním z nejdůležitějších bodů bude právě převod a jeho podmínky.

„Bylo by dobré, kdyby hala šla pod město, protože to by zaručilo rekonstrukci a tok peněz,“ je si vědom předseda TJ Slavia Jakub Lejsek.

Podle něj si proto jednota nebude dávat nepřekonatelné podmínky. Za první etapu úspěšné rekonstrukce haly lze pokládat výměnu palubovky, ke které nejspíš dojde v létě, právě se koná výběrové řízení na zhotovitelskou firmu. Kromě toho má Slavia naději i na dotaci od ministerstva školství.

„Zažádali jsme asi o 22 milionů korun na střechu a zázemí šaten. Na ministerstvu je pětinásobný převis žádostí, takže uvidíme,“ uzavírá Lejsek.